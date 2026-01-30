Tierische Überraschung: Robert Irwin schockt mit Mitfahrer

Robert Irwin (22) versetzte seine Follower kürzlich mit einem Video auf Instagram in Aufregung. Der Naturschützer öffnete die Tür seines Autos und filmte eine unerwartete Überraschung im Innenraum: Auf dem Fahrersitz saß eine große Spinne, die er scherzhaft als "Passenger Princess" bezeichnete. "Ich habe die Tür geöffnet und überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich schon einen Mitfahrer habe", erklärte Robert in dem Video und ließ die Kamera auf das Tier schwenken. Ohne großes Aufhebens ließ der Sohn des berühmten "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44) die Spinne in Ruhe und schloss die Autotür wieder.

In den Kommentaren auf TikTok und Instagram löste die Szene eine Mischung aus Verwunderung und Entsetzen aus. "Genau deswegen lebe ich lieber in einem kalten Klima", schrieb ein Nutzer, während ein anderer meinte, dass es sich hierbei sicher nicht um eine "Passenger Princess", sondern eher um ein "Passenger Problem" handelte. Die Begegnung mit der Spinne war nicht das Einzige, was Robert kürzlich Schlagzeilen machen ließ. Nach seinem Sieg bei der australischen Ausgabe von "Dancing with the Stars" im November kehrte er kürzlich als Moderator von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" zurück ins Fernsehen. Die neue Staffel kündigte er als besonders intensiv und emotional an.

Robert, der seit Langem die Arbeit seines verstorbenen Vaters im Australia Zoo fortführt, tritt auch privat und beruflich erfolgreich in dessen Fußstapfen. Sein Gewinn bei "Dancing with the Stars" hatte für ihn eine besondere Bedeutung, da schon seine ältere Schwester Bindi Irwin (27) vor einem Jahrzehnt die gleiche Show gewonnen hatte. Er erinnerte sich später in einem Interview daran, wie stolz ihn dieser Moment gemacht hatte, da es dabei nicht nur um den Pokal ging, sondern auch darum, die Aufmerksamkeit für den Tierschutz und die von der Familie gegründete Organisation Wildlife Warriors zu stärken. "Es geht darum, die Welt ein bisschen besser zu machen", sagte Robert.

Getty Images Robert Irwin, Oktober 2025

Instagram / bindisueirwin Robert und Bindi Irwin, Geschwister

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seinem neuen Bart-Look, Januar 2026