Nach Flirtgerüchten: Robert Irwin betont Single-Status

Radiomoderator, Promi-Zoowärter und TV-Gesicht Robert Irwin (22) traf sich für ein Live-Interview im Radiosenderstudio KIIS FM, um eigentlich über seine neuen Natur-Dokus zu sprechen. Doch mitten im Gespräch wechselte der Moderator plötzlich das Thema und fragte ohne Vorwarnung, ob Robert derzeit verliebt sei und mit wem er seine freie Zeit verbringe. Der Tierexperte wirkte sichtlich überrascht, hielt kurz inne, lächelte verlegen und suchte nach Worten. Dann wich er aus – und lenkte das Gespräch umgehend zurück auf Tiere, Dreharbeiten und den Schutz bedrohter Arten. Die Szene spielte sich in der jüngsten Sendung ab und verbreitete sich kurz darauf online, wo Clips und Ausschnitte in sozialen Netzwerken kursieren.

Auf Nachfrage nach seinem Liebesleben blieb Robert betont unverbindlich. Statt einer klaren Antwort geriet er ins Schwärmen über die Arbeit im Feld, erzählte von langen Nächten im Camp und Momenten, in denen er mit dem Team seltenen Tierbeobachtungen hinterherjagt. Der Moderator hakte noch einmal nach, bekam aber nur ein höfliches Lächeln und den Hinweis, wie sehr ihn seine Projekte in Anspruch nähmen. "Es geht gerade um die Dokus – und ums Tierwohl", war sinngemäß seine Rückführung zum Thema, bevor er wieder über Kamerafallen, Schutzprogramme und die Bedeutung kleiner Verhaltensdetails bei Wildtieren sprach. Online kommentierten viele die spontane Wendung im Studio: Einige amüsierten sich über Roberts charmantes Abtauchen, andere lobten, wie souverän er die private Frage abgefedert habe, ohne den Ton anzuheben.

Privat gilt Robert als jemand, der Nähe sucht, aber Grenzen wahrt. Wer ihm auf Social Media folgt, sieht vor allem Familienmomente im Australia Zoo, liebevolle Anspielungen auf seine Schwester Bindi (27) und Erinnerungen an seinen Vater Steve (†44). In den vergangenen Wochen hatten harmlose Beobachtungen aus seinem Arbeitsalltag schon für Flirtgerüchte gesorgt – kleine Stimmungswechsel, ein paar auffällig heitere Pausen, viel Raum für Interpretation. Umso deutlicher war nun die Botschaft zwischen den Zeilen: Der Fokus liegt auf den Projekten, und wenn es privat etwas zu erzählen gibt, dann bestimmt er den Zeitpunkt selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin, "Dancing with the Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin mit seiner mutter, siener Schwester Bindi und ihrer Familie bei "Dancing With The Stars", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im November 2023