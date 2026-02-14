Deshalb fehlt Mel B so oft bei den Treffen der Spice Girls

Wenn sich die Spice Girls irgendwo zum nostalgischen Wiedersehen treffen, fehlt ausgerechnet "Scary Spice" Mel B. (50) immer häufiger – und Fans fragen sich, was dahintersteckt. Ob beim privaten "Viva Forever"-Singalong am Esstisch von Victoria Beckham (51) in deren Londoner Villa oder bei Emma Buntons (50) 50. Geburtstag auf einem Landgut in Oxfordshire: Victoria, Emma, Geri Halliwell (53) und Melanie C. (52) schmettern gemeinsam Hits – Mel B. ist wieder nicht dabei. Auch bei der glamourösen Premiere von Victorias Netflix-Doku tauchte die Sängerin nicht auf, obwohl die anderen vier im Blitzlicht standen. Offiziell ist dann meist von Arbeit in den USA die Rede, doch hinter den Kulissen sollen ganz andere Gründe für ihr Fernbleiben sorgen.

Laut einem von Mail on Sunday zitierten Insider soll Mel B. in der Gruppe als Plaudertasche gelten, die Pläne immer wieder zu früh nach außen gibt. "Das Problem mit Mel ist, dass sie ihren Mund nicht halten kann", so die Quelle. Immer wieder soll sie in Interviews oder Radioshows Andeutungen zu möglichen Reunion-Touren gemacht haben. Die dreifache Mutter nimmt Anschuldigungen wie diese mit Humor und verriet jüngst auf TikTok, dass sie schon mehrfach aus dem Spice-Girls-WhatsApp-Chat geworfen wurde – unter anderem, weil sie zu offen über Zukunftspläne gesprochen habe und Hashtags wie "#letmebackin" postete. Während Victoria sie laut Bericht "abgöttisch" mögen soll und Emma sowie Mel C als friedliebende Vermittlerinnen gelten, scheint es vor allem mit Geri zu kriseln: "Ginger Spice" soll gemeinsame Auftritte mit Mel inzwischen weitgehend meiden, auch wenn bei Victorias 50. Geburtstag 2024 beide noch einmal für einen kurzen Spice-Girls-Moment nebeneinander standen.

Der Auslöser der Spannungen liegt einige Jahre zurück: 2019 erzählte Mel B. in Piers Morgans Show "Life Stories", sie und Geri hätten in den frühen Bandjahren eine einmalige Affäre gehabt. "Sie wird mich dafür hassen, aber es ist eine Tatsache", sagte die Sängerin in der Sendung und fügte an, sie hoffe, Geri werde das nicht abstreiten. Geri wies die Darstellung zurück, ließ über ihr Umfeld verbreiten, die Aussagen seien "verletzend", und soll sich sogar juristisch beraten haben. Vor allem ihr Mann, Rennsport-Manager Christian Horner (52), soll die erneute öffentliche Diskussion über das Privatleben seiner Frau als belastend empfunden haben. Trotzdem gelten ausgerechnet Geri und Mel B. als die beiden, die eine große Reunion zum 30. Spice-Girls-Jubiläum am meisten vorantreiben wollen und dafür schon Gespräche mit Band-Erfinder Simon Fuller (65) geführt haben – privat stehen sich die einstigen Bühnenfreundinnen aber offenbar deutlich distanzierter gegenüber als zu ihren wilden Girl-Power-Zeiten.

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Getty Images Mel B., Sängerin

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show