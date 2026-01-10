Robert Irwin zeigt Zootieren "Dancing with the Stars"-Pokal

Robert Irwin (22) ist nach seinem Sieg bei Dancing with the Stars zurück in Australien. Kaum gelandet, machte der Wildtierschützer im Australia Zoo Halt und präsentierte seine frisch gewonnene Trophäe einigen Bewohnern, die ihm besonders am Herzen liegen. In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie ein neugieriger Koala das Glitzerstück beschnuppert. Auch ein Kakadu und eine riesige Schlange ertasten den Pokal. Zum Schluss stößt der Sohn von Steve Irwin (†44) außerdem mit seiner Schwester Bindi (27) an – auch sie gewann einst einen Mirrorball bei der Tanzshow.

Zu dem niedlichen Clip schreibt Robert: "Der Mirrorball hat es nach Hause geschafft. Ich musste natürlich meinen Freunden zeigen, was ich in letzter Zeit gemacht habe." Ein besonderes Highlight des Videos ist Bindis Tochter Grace, die sich von ihrer Mutter erklären lässt, wer wann welche Trophäe gewonnen hat. "Das ist Mommys Mirrorball und das ist Onkel Roberts Mirrorball", erklärt die stolze Mama geduldig, während die Vierjährige gespannt zuhört.

Robert ist als Gesicht des Australia Zoos aufgewachsen und tritt als Befürworter von Naturschutzprojekten in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters. Dass er nun auch bei "Dancing with the Stars" Bindis Erbe antrat, machte seine Schwester umso glücklicher. "Vor zehn Jahren gewann ich 'Dancing with the Stars'. Heute nimmt mein kleiner Bruder seinen Mirrorball mit nach Hause. Ich liebe dich so sehr, Robert. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin. Du hast das verdient."

Anzeige Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Koala und seinem "Dancing with the Stars"-Pokal

Anzeige Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seiner Nichte Grace

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Mai 2024