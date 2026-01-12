"Dancing with the Stars"-Choreograf Léo Blanco (47) ist tot

Traurige Nachrichten aus Brasilien: Léo Blanco, Choreograf der TV-Show "Dança dos Famosos", ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Wie The Sun berichtet, wurde der Tänzer am 9. Januar leblos in seinem Zuhause in Curitiba gefunden. Eine offizielle Todesursache liegt bislang nicht vor. Blanco, der durch seine Arbeit an der brasilianischen Version von Dancing with the Stars einem Millionenpublikum bekannt wurde, arbeitete dort mit prominenten Kandidaten zusammen und prägte mit seinem Stil die Show über Jahre hinweg. An seiner Seite standen Kollegen und Weggefährten, die jetzt in den sozialen Medien Abschied nehmen.

Besonders bewegend sind die Worte von Schauspielerin Mariana Xavier, die 2017 an "Dança dos Famosos" teilnahm und Blanco als ihren Tanzlehrer erlebte. Gegenüber dem Magazin erinnerte sie sich an gemeinsame Proben und Auftritte und nannte ihn "einen der liebsten und großzügigsten Menschen", die sie kennengelernt habe. "Léo Blanco war 2017 mein Tanzlehrer bei 'Dancing with the Stars', aber mehr als das: Er war der beste Partner, den ich mir für die Erfüllung dieses Traums wünschen konnte", schrieb sie.

Mariana schilderte außerdem kleine Rituale, die beide verbunden haben: Die erste gemeinsame Choreografie zu einem Song aus dem "Domingão" sei zu "ihrem" Lied geworden. Hörte einer von beiden es zufällig, schickte er dem anderen eine Nachricht: "Ich bin hier, ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig." Das letzte Wiedersehen der beiden fand laut Mariana beim Karneval 2025 in Salvador statt, wo sie ausgelassen tanzten und sich über die Musik freuten, "die die Soundtracks ihres Lebens war." Fest steht: In der Show galt Blanco als feste Größe hinter den Kulissen, die Stars sicher über das Parkett führte und mit viel Geduld wie Präzision arbeitete.

Instagram / leosblanco Léo Blanco, Juli 2024

Instagram / leosblanco Léo Blanco, Januar 2022

Instagram / leosblanco Léo Blanco, April 2022