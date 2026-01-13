Robert Irwin errötet bei Fragen zu seinem Liebesleben

Robert Irwin (22) hat in der "Today"-Show einen dieser TV-Momente erlebt, die man nicht so schnell vergisst: Kaum war der 22-Jährige zugeschaltet, wollten die Moderatorinnen wissen, ob er Single ist – und Robert lief prompt tomatenrot an. "Ihr Leute, ich werde immer noch rot, wenn ihr das ansprecht. Meine Güte!", sagte er in der Live-Sendung, wandte sich kurz von der Kamera ab und lachte verlegen. Auf die große Liebesfrage hatte er dann eine nüchterne Antwort: "Nichts besonders Aufregendes aus der Liebesabteilung zu berichten. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben", erklärte er im Gespräch.

Ganz ohne Flirt-Funken blieb die Show trotzdem nicht. Robert erzählte, dass er gerade wieder im Australia Zoo sei – einem Ort, der in seiner Familie offenbar Amor-Garantie hat: "Dort haben sich meine Eltern kennengelernt. Dort haben sich auch meine Schwester und ihr Mann kennengelernt. Unsere gesamte Familie endet am Ende im Australia Zoo – also wisst ihr was? Das ist wohl der Ort dafür", sagte er in "Today". Die Moderatorinnen legten amüsiert nach und schlugen vor, dass Single-Damen doch einfach im Zoo vorbeischauen sollten. Roberts Reaktion darauf? Ein lachendes, halb entsetztes "Oh je! Was habe ich getan!", wieder mit knallrotem Gesicht. Zuvor war er bereits in US-Medien mit prominenten Bekanntschaften in Verbindung gebracht worden, unter anderem nach seiner viel beachteten "Dancing With the Stars"-Zeit, doch in der Sendung blieb er dabei: aktuell keine feste Liebe.

Dass das Thema Dating ihn beschäftigt, hatte Robert schon früher offen eingeräumt. Nach der Trennung von Rorie Buckey (22) im vergangenen Jahr sagte er im australischen Fernsehen, es gebe "niemanden Besonderen" in seinem Leben, und nannte das Kennenlernen im Rampenlicht "eine interessante Welt, in der man sich zurechtfinden muss". Privat bleibt der Naturliebhaber eng mit seiner Familie verbunden: Seine Mutter Terri leitet gemeinsam mit ihm den Australia Zoo, Schwester Bindi (27) lebt mit ihrem Mann Chandler Powell (29) in der Nähe. Der Zoo ist für die Irwins nicht nur Arbeitsplatz, sondern Treffpunkt, Zuhause und Erinnerungsort – dort lernte Steve Irwin (†44) einst Terri kennen, dort drehen sich viele Familiengeschichten. Für Robert scheint klar: Wenn die Liebe irgendwo wartet, dann zwischen Koalas, Kängurus und Kamerateams.

Getty Images Robert Irwin im Mai 2024

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Australia Zoo via Getty Images Robert, Terri, Steve und Bindi Irwin im Jahr 2006