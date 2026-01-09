Bart statt Babyface: Robert Irwin begeistert mit neuem Look

Robert Irwin (22) sorgt mit einem neuen Look für Begeisterung bei seinen Fans, denn der Wildlife-Star hat seinen sonst glattrasierten Stil gegen einen markanten Bart eingetauscht. Nachdem er am Wochenende noch einen auffälligen Schnurrbart präsentierte, zeigte er sich auf Instagram nun mit einem frisch gewachsenen Vollbart. In einem Video kündigte er außerdem an, dass er ab sofort wieder im Australia Zoo im Einsatz sein wird, wo er das beliebte Crocoseum unsicher macht. "Ab heute werde ich wieder Krokodile füttern – ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen", strahlte der 22-Jährige in die Kamera. Seine Fangemeinde reagierte begeistert: Besonders Frauen lobten seinen neuen Look in den Kommentaren.

Die Entscheidung, den Bart sprießen zu lassen, kam spontan. Während einer Pause bei den Dreharbeiten zur UK-Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ließ Robert den Bart wachsen und erntete prompt viel Zustimmung. Unter den Kommentaren finden sich Aussagen wie "Der Bart lässt ihn so erwachsen wirken" oder "Du solltest ihn auf jeden Fall behalten." Einige Fans gaben ihm sogar Tipps zur Bartpflege, um den neuen Stil zu perfektionieren. Auch seine Mutter Terri Irwin (61) mischte sich humorvoll ein, als der TV-Star zuvor seinen Schnurrbart präsentierte. Sie erklärte: "Als deine Mutter bin ich unglaublich stolz", ließ jedoch mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass sie den Look mit gemischten Gefühlen sah.

Robert, bekannt für sein Engagement im Tierreich, hat den Großteil seines Lebens im Australia Zoo verbracht und setzt das Erbe seines berühmten Vaters Steve Irwin (†44) fort. Der Nationalpark ist für ihn nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch mit vielen Erinnerungen an seine Kindheit verbunden. Neben seiner Leidenschaft für Tiere gibt der junge Australier auch gerne private Einblicke auf Social Media, was ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Mit seinem neuen Bart-Look zeigt er, wie wandlungsfähig er ist, und sorgt gleichzeitig dafür, dass auch der Australia Zoo bei einer neuen Zielgruppe beliebter wird.

Getty Images Robert Irwin, "Dancing with the Stars"-Teilnehmer

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seinem neuen Bart-Look, Januar 2026

Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006