K-Pop-Ikone T.O.P teasert endlich sein Solo-Comeback an

Darauf haben K-Pop-Fans lange gewartet. Nach einigen Jahren in der Versenkung tauchte Rapper T.O.P, bürgerlich Choi Seung Hyun, plötzlich in der Netflix-Serie Squid Game wieder auf. Der Startschuss für den Neuanfang seiner Karriere. Und bei Film und Serien sollte es nicht bleiben: Das ehemalige Mitglied der Kultgruppe Big Bang wollte auch musikalisch wieder durchstarten. Sein Solo-Comeback nimmt nun endlich Gestalt an. Bei Instagram gab T.O.P bekannt, dass sein neues Album den Titel "Another Dimension" tragen wird. Ein Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber dafür gibt es jetzt einen Vorgeschmack auf den Track "완전미쳤어! (Studio54)". Lange kann es also nicht mehr dauern.

Die Fans sind bei dieser Ankündigung völlig aus dem Häuschen. "Als ich seine Stimme gehört habe, wollte ich wirklich weinen", schreibt ein Fan unter dem Teaser bei YouTube. Und dieser ist damit nicht allein. "Ich kann voraussagen, dass dieser Song mein Liebling werden wird. Ihn endlich wieder singen zu hören, macht mich glücklich", ergänzt ein weiterer User. Die Aufregung ist nur allzu nachvollziehbar, immerhin vergingen knapp 13 Jahre seit T.O.Ps letztem Solo-Track. 2013 veröffentlichte der Südkoreaner den Track "DOOM DADA" – bis heute einer seiner bekanntesten Solo-Songs. In den Jahren davor arbeitete er auch schon außerhalb seiner Gruppe und brachte erfolgreiche Titel wie "Big Boy" oder "Pretend" mit der Sängerin Ji-eun heraus.

Als Mitglied der Gruppe Big Bang feierte T.O.P wohl aber seine größten Erfolge. Die Boygroup gilt als einer der Wegbereiter für die internationalen Erfolge südkoreanischer Popmusik. Hits wie "BANG BANG BANG" und "Fantastic Baby" haben unter Fans bis heute Legendenstatus. T.O.P verließ Big Bang 2022 – eine Bewährungsstrafe wegen Drogenbesitzes aus dem Jahr 2016 hing dem Musiker über Jahre hinweg nach und sorgte dafür, dass die Medien Südkoreas ihn nahezu auseinandernahmen. "Ich erlebte auch zum ersten Mal in meinem Leben Niedergang und Ruin. Das stürzte mich in unausweichlich dunkle Zeiten. Ich war gebrochen, hatte nicht die Kraft, mich wieder aufzurichten, und wollte einfach aufgeben", beschrieb T.O.P diese Zeit vergangenes Jahr laut dem Portal allkpop. In diesem Jahr feiern Big Bang ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem großen Comeback. Dabei sein werden sicher die Member G-Dragon (37), Taeyang und Daesung. Von T.O.P war bisher keine Rede – aber die Fans geben die Hoffnung noch nicht auf.

T.O.P im Mai 2025

T.O.P beim Netflix' Fysee-Event zu "Squid Game" Staffel 2

T.O.P und G-Dragon auf einem Konzert, K-Collection In Seoul, März 2012

