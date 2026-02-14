Ohne BVB-Erlaubnis: Karim Adeyemi dreht gewagtes Rap-Video

Nächster Eklat um Karim Adeyemi (24): Der BVB-Profi sorgt nach Waffenskandal und Trainer-Zoff nun mit einem Auftritt im Musikvideo von Rapper Haaland936 für heftige Diskussionen. Den Clip zum Song "warum??" postete der 20-jährige Rapper am Dienstag auf seinem Instagram-Account. Darin zeigt sich der Nationalspieler umgeben von Bauzäunen in Baggy-Jeans neben dem Künstler, während dieser über Pumpguns und Marktwerte rappt. Besonders brisant: Die Vereinsbosse von Borussia Dortmund wussten laut Bild-Informationen vorab nichts von dem Gastauftritt ihres Offensivstars.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Fußballer vor der Kamera des Frankfurter Rappers landete? Das dürfte wohl an seiner Liebsten liegen, der Rap-Queen Loredana. Sie hatte bei dem Track nämlich ihre Finger im Spiel und steuert selbst ein Feature bei. Während Haaland936 im Video Karims Marktwert mit dem von Namensvetter Erling Haaland (25) vergleicht, hält sich der Fußballer im Hintergrund schweigend zurück. Die Optik zwischen Bauzäunen und harten Texten spricht jedoch Bände.

In der Nacht auf Freitag soll der Song in voller Länge erscheinen, doch im Umfeld der Schwarz-Gelben dürfte der Gastauftritt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Ob die bizarre Geschichte um einen illegalen Schlagring, seine jüngste Frust-Aktion gegen Coach Niko Kovač (54) oder die ständigen Transfer-Spekulationen durch Ehefrau Loredana – die Liste von Karims Fehltritten wird immer länger. Ob nun Konsequenzen drohen, bleibt abzuwarten, doch Gerüchten zufolge wirft man in Dortmund ein sehr genaues Auge auf das Verhalten des Nationalspielers. Angeblich wird hinter den Kulissen bereits über seine Zukunft im Verein diskutiert.

Getty Images Karim Adeyemi, Fußballspieler

Getty Images Karim Adeyemi im April 2023

Instagram / loredana Fußballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana Zefi