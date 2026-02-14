Backstreet Boys 2027 beim Super Bowl? AJ McLean teasert Fans

Die Backstreet Boys scheinen Großes vorzuhaben: Während ihres Konzerts in der beeindruckenden Kulisse der Sphere in Las Vegas sorgte AJ McLean (48) für Begeisterung bei den Fans. "Was haltet ihr davon? Backstreet Boys... 2027... Super Bowl Halftime?", fragte er laut TMZ die Menge, die prompt in Jubel ausbrach. AJ gab sich daraufhin entschlossen: "Lasst es uns möglich machen. Warum nicht? Es ist in L.A., gleich um die Ecke... auf geht’s!"

Die Backstreet Boys waren bereits im Rahmen des diesjährigen Super Bowls präsent: Zum einen standen sie für einen T-Mobile-Spot vor der Kamera, zum anderen lief ihr Hit "Everybody (Backstreet’s Back)" in einem der auffälligsten Werbespots des Abends. Ganz neu ist die Idee einer Halftime-Show mit der Kultband zudem nicht: Laut TMZ hatte die NFL die Boygroup schon 2001 als mögliche Pausen-Headliner im Blick. Doch damals entschieden sich die Musiker dafür, stattdessen die amerikanische Nationalhymne zu singen.

Die Aussicht auf ein mögliches Super-Bowl-Comeback passt zu der langen, über 30-jährigen gemeinsamen Geschichte der fünf Musiker, die in den 90ern als Boyband-Phänomen durchstarteten und über die Jahre zu einer festen Pop-Institution wurden. Viele ihrer treuesten Anhänger begleiten AJ McLean, Nick Carter (46), Howie Dorough (52), Kevin Richardson (54) und Brian Littrell (50) seit Teenagerzeiten und füllen auch heute noch ihre Konzerte, wenn die Gruppe mit Klassikern wie "I Want It That Way" oder "As Long As You Love Me" für Nostalgie sorgt. Gerade bei den aktuellen Shows schwingt für viele Fans ein Gefühl von Wiedersehen und Verbundenheit mit, wenn sie ihre Jugendidole erneut gemeinsam auf der Bühne erleben. Die Chemie zwischen den Bandmitgliedern stimmt, der Humor sitzt, und die gemeinsame Geschichte liefert ihnen bis heute den Treibstoff für große Popmomente – egal, ob in einer leuchtenden Kuppel in der Wüste oder vielleicht bald in der Halbzeit eines Football-Finales.

Getty Images Die Backstreet Boys im März 2019

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2022