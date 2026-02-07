Große Schwester: Wie findet das Molly-Mae Hagues Tochter?

Vor Kurzem überraschten Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Neun Monate nachdem sie nach einer Trennung wieder zueinander gefunden hatten, erwarten sie ihr zweites gemeinsames Kind. Ihre Freude könnte nicht größer sein – doch was sagt ihre Tochter Bambi dazu, dass sie bald eine große Schwester ist? In ihrer Instagram-Story teilt Molly-Mae nun ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrer Mutter von dem Nachwuchs erzählt. Darauf zu sehen ist auch die Zweijährige, die über beide Ohren strahlt. "Falls ihr euch fragt, wie sie es findet. Sie kann wortwörtlich nicht aufhören, über das Baby zu sprechen", schreibt sie gerührt zu der Aufnahme.

Die kleine Bambi freut sich demnach sehr auf ihr jüngeres Geschwisterchen. Allzu viele Infos haben die beiden ehemaligen Love Island-Stars bislang noch nicht mit ihren Fans geteilt. Weder in welcher Woche der Schwangerschaft die 26-Jährige gerade ist, noch ob sie schon wissen, ob sie sich auf einen Jungen oder ein weiteres Mädchen freuen dürfen, verrieten die Designerin und der Profi-Boxer bislang. Molly-Maes Babybauch ist jedoch schon nicht mehr zu übersehen: Auf einem weiteren Video präsentiert sie ihn stolz vor dem Spiegel, während ihr Partner liebevoll seine Hände auf die kleine Kugel legt und ihr einen Kuss gibt.

Im Sommer 2024 hatte Molly-Mae auf Social Media überraschend ihre Trennung nach fünf gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht und erklärt: "Ich hätte nie gedacht, dass unsere Geschichte endet, und schon gar nicht so." Hintergrund waren unter anderem Spekulationen über angebliche Seitensprünge, die Tommy später in Interviews als "völligen Blödsinn" abtat. In ihrer Doku "Behind It All" sprach Molly-Mae offen darüber, dass Tommys Umgang mit Alkohol ein großes Problem für die Beziehung gewesen sei. Nach und nach näherten sie sich schließlich aber wieder an und scheinen aktuell ein sehr ruhiges Privatleben zu führen: Anstatt Party steht für den 26-jährigen Sportler nun Familienzeit, gemeinsame Urlaube und Kirchenbesuche auf dem Plan.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Bambi, Tochter von Molly-Mae Hague und Tommy Fury

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Februar 2026