Simpler Trick: So geht Stephie Stark mit Hasskommentaren um

Stephie Stark (30), bekannt aus Reality-Formaten wie Der Bachelor und Bachelor in Paradise, macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich regelmäßig mit den Schattenseiten des Rampenlichts im digitalen Zeitalter auseinandersetzt. Hass im Netz ist etwas, dem die Blondine des Öfteren begegnet. Promiflash hat die Influencerin auf der Premiere von "The Power" in Berlin getroffen und dabei nachgefragt, wie Stephie damit umgeht. Ihre Strategie klingt einfach, aber auch einleuchtend. "Am besten hilft es mir eigentlich, dass ich die Hasskommentare nicht lese. Wenn ich weiß, das wird wahrscheinlich ein Beitrag sein, der schlecht ankommt und ich merke, mir geht es nicht so gut, dann lese ich es einfach nicht, weil dann ist es quasi nicht da", verrät sie.

Stephie erklärt weiter, dass sie sich viel mehr auf die Meinungen derjenigen konzentriert, die sie wirklich kennen. "Es sind viele Leute, die einen im Endeffekt gar nicht kennen und dann so aus der Ferne urteilen", ergänzt sie und betont, wie wichtig es sei, sich nicht von Fremden und ihrem negativen Feedback verunsichern zu lassen. Statt sich von den oft anonymen und beleidigenden Kommentaren runterziehen zu lassen, filtert sie bewusst, welche Meinungen überhaupt die Chance haben, sie zu erreichen.

Bereits bei den Reality Awards im Dezember 2024 sorgte Stephie für Aufsehen, als sie auf ihre eigene Weise ein Zeichen gegen Online-Hass setzte. Sie erschien lediglich in Unterwäsche und mit schriftlichen Botschaften auf ihrem Körper, die einige der schlimmsten Kommentare widerspiegelten, die sie im Laufe der Jahre erhalten hatte. Diese Inszenierung sollte die Menschen daran erinnern, dass hinter jeder Internet-Persönlichkeit ein realer Mensch steckt, der die verletzenden Worte liest. Der mutige Auftritt unterstreicht Stephies Engagement, sich nicht von Negativität beeinflussen zu lassen und anderen Betroffenen Mut zu machen, sich selbst treu zu bleiben.

Instagram / https://www.instagram.com/stephie_stark/ Stephie Stark, Influencerin

Instagram / kimberleyschulz Kimberley Schulz, ehemalige Bachelor-Kandidatin

RTL / Julia Feldhagen Stephie Stark bei den Reality Awards 2024