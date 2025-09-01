In Therapie: So offen geht Stephie Stark mit Depressionen um

Bei der Premiere von "The Power" in Berlin gewährte Stephie Stark (30) Einblicke in ein sehr persönliches Thema: ihre Depressionen. Die Reality-TV-Darstellerin, die ihren ersten TV-Auftritt 2020 in der von Ralf Schmitz (50) moderierten RTL-Datingshow Take Me Out feierte, sprach offen darüber, wie sie erst kürzlich mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit ging. Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie sich zunächst selbst sicher sein wollte, bevor sie darüber sprach: "Es hat ja so ein bisschen gedauert, bis ich es überhaupt öffentlich angesprochen habe." Sie wollte auch den Verlauf ihrer Therapie abwarten, bevor sie diesen Schritt wagte. Während ihrer Rede betonte sie, wie wichtig es sei, dieses oft missverstandene sowie tabuisierte Thema mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Die Storemanagerin aus München, die offen zu ihren Beauty-Eingriffen steht, erklärte, dass sie mit ihrer Offenheit nicht nur aufklärend wirken, sondern auch authentisch mit Depressionen umgehen möchte: "Mir ist halt wichtig, auch irgendwie ein bisschen ein realistisches Bild zu zeigen." Sie betonte immer wieder: "Es ist halt super viel Arbeit." Einfache Ratschläge wie "Geh doch mal an die frische Luft" würden nur zeigen, wie wenig Verständnis oft für diese ernstzunehmende Erkrankung existiere. Für die ehemalige Princess Charming-Kandidatin war es daher von Bedeutung, mit ihrer Geschichte, wie sie meinte, "vielleicht manchen Menschen" Mut zu machen. Ihr Engagement in dieser Angelegenheit unterstreicht, wie sehr sie mit ihrer Reichweite etwas bewegen möchte.

Die Social-Media-Bekanntheit, die 2021 ihren Platz als "Bachelor"-Finalistin wegen Michèle de Roos' Rückkehr räumen musste, hatte bereits zuvor durch außergewöhnliche Aktionen von sich reden gemacht. So nutzte sie bei den Reality Awards den roten Teppich als Bühne, um auf die Problematik von Hasskommentaren aufmerksam zu machen, indem sie mit Beschimpfungen auf ihrem eigenen Körper ein Zeichen setzte. Offensichtlich zieht sich diese progressive Haltung durch ihre gesamte öffentliche Präsenz. Stephie hat es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, nicht nur zu unterhalten, sondern auch gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus zu rücken.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

Instagram / stephie_stark Stephie Stark nach der Brust-OP

RTL / Julia Feldhagen Stephie Stark bei den Reality Awards 2024