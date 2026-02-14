Frischgebackene Eltern: So fühlen sich Anne Menden & Gustav

Anne Menden (40) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) genießen ihr neues Leben als Eltern in vollen Zügen. Anfang Februar kam in einem Krankenhaus in Lippstadt ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Die Schauspielerin und der Musiker, die seit Jahren ein Paar sind, verbringen nun die ersten Tage zu dritt zu Hause und berichten im Gespräch mit dem Magazin Bunte von ihrem Familienglück. Anne beschreibt die ersten gemeinsamen Tage als Familie als eine wunderbare Zeit voller Emotionen. "Unser kleines Wunder im Arm zu halten, ist einfach überwältigend. Für dieses Glück gibt es eigentlich keine passenden Worte", schwärmt sie. Gustav ergänzt: "Es ist unbeschreiblich, wie sehr sich mein Herz verändert hat."

"Als ich unseren Sohn zum ersten Mal gesehen und gehalten habe, war es, als würde die Welt für einen Augenblick stillstehen. Dieses Gefühl ist so viel größer und intensiver, als ich es mir jemals hätte vorstellen können", beschreibt Anne die überwältigenden Emotionen, die sie seit der Geburt verspürt. Auch Gustav kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. "Es ist unbeschreiblich. Wir erlebten unsere ersten Tage als Familie als aufregend, intensiv und voller Emotionen", berichtet er.

Der gemeinsame Sohn ist ebenfalls wohlauf, erzählt Anne. "Uns dreien geht es wirklich super. Alles fühlt sich wunderbar und richtig an", schwärmt sie. Gustav bestätigt, wie rund alles läuft: "Der kleine Wonneproppen isst fleißig und wächst schon ordentlich. Genau so soll es sein. Wir sind einfach dankbar, dass alle gesund und munter sind – und inzwischen wieder zu Hause." Beide freuen sich auf das völlig neue Kapitel, das sie mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes aufgeschlagen haben. Gustav, der sich als stolzer Vollzeit-Papa beschreibt, ist begeistert von seiner neuen Rolle und bringt seine Gefühle auf den Punkt: "Auch wenn die Nächte kurz sind, fühlen wir uns angekommen – in unserem neuen Leben zu dritt."

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin