Diese Netflix-Romanzen sind perfekt für den Valentinstag

Der Valentinstag steht vor der Tür und damit auch die Frage nach der passenden Abendgestaltung. Wer keine Lust auf überfüllte Restaurants hat, findet bei Netflix die ideale Alternative für das heimische Wohnzimmer. Der Streaming-Dienst hat sich in den letzten Jahren als Top-Adresse für Liebesfilme herausgestellt und bietet laut Serienjunkies zum Fest der Liebe eine herzerwärmende Auswahl an Eigenproduktionen. Das Angebot reicht dabei von klassischen Rom-Coms bis hin zu tiefgründigen Dramen, die zeigen, wie vielfältig und modern das Genre heute sein kann. So greifen Hits wie "To All the Boys I've Loved Before" das Chaos und die Unsicherheiten der ersten Liebe auf, während "Unsere Seelen bei Nacht" mit Jane Fonda (88) und Robert Redford (†89) von Nähe und Verbundenheit im späteren Lebensabschnitt erzählt.

Dabei setzt die Streaming-Plattform nicht nur auf Altbewährtes, sondern experimentiert mutig mit den Grenzen des Genres. Während Filme wie die spritzige Büro-Romanze "Set It Up" oder "Always Be My Maybe" – inklusive eines legendären Gastauftritts von Keanu Reeves (61) – das klassische Wohlfühl-Kino wiederbeleben, schlagen andere Filme ruhigere Töne an. In "The Half of It" wird die Suche nach Identität und der Mut zur Wahrheit meisterhaft mit einer Coming-of-Age-Story verknüpft. Wer eher Lust auf Fernweh und Fernreisen hat, kommt bei der brandneuen Bestseller-Verfilmung "People We Meet on Vacation" (2026) voll auf seine Kosten, in der Emily Bader und Tom Blyth (31) die schmale Linie zwischen Freundschaft und Liebe ausloten.

Die internationale Vielfalt sorgt zudem für frischen Wind in den heimischen Wohnzimmern. So entführt die spanische Produktion "Du bist es" die Zuschauer in eine Welt voller Schicksal und Magie, während das dänische Drama "A Beautiful Life" beweist, wie kraftvoll Musik und große Gefühle verschmelzen können. Dass Liebe auch schmerzhaft real sein kann, zeigen Produktionen wie "Someone Great" und "Happy Anniversary". Sie werfen einen ungeschönten Blick auf Trennungen und die harte Arbeit, die hinter einer langjährigen Beziehung steckt. Netflix füllt damit gezielt die Lücken, die klassische Filmstudios oft offenlassen, und schafft durch die Mischung aus internationalen Talenten und erfolgreichen Romanadaptionen eine stetig wachsende Bibliothek für jeden Romantik-Typ.

Masha Weisberg/Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys I Loved Before"

Kerry Brown/Netflix Robert Redford und Jane Fonda in "Unsere Seelen bei Nacht"

K C Bailey/Netflix Glen Powell und Zoey Deutch in "Set It Up"

