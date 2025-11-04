Eva Mendes dementiert Umzug nach London mit Ryan Gosling

Eva Mendes (51) hat entschlossen Gerüchte zurückgewiesen, sie und ihr langjähriger Partner Ryan Gosling (44) seien mit ihren Kindern nach London gezogen. Die Schauspielerin äußerte sich am 3. November in einer Instagram-Story und schrieb unter einen Screenshot eines entsprechenden Berichts: "WIEDER falsch, @dailymail." Die "Hitch"-Darstellerin stellte klar, dass sie zwar ihre Zeit in London genieße, sich aber darauf freue, bald wieder nach Hause zurückzukehren, um den Gewinn der World Series ihrer Lieblings-Baseballmannschaft, den Los Angeles Dodgers, zu feiern. "Go Dodgers!!!", fügte sie hinzu.

Die Gerüchte um den angeblichen Umzug nach London hatten bereits im Oktober ihren Anfang genommen, als die Daily Mail berichtete, das Paar habe ein Haus im noblen Londoner Stadtteil Hampstead erworben und die Töchter Esmeralda und Amada seien dort bereits eingeschult worden. Der aktuelle Aufenthalt der Familie in England steht offenbar im Zusammenhang mit Ryans Engagement im neuen Star Wars-Film, was weitere Spekulationen genährt hatte. Der Schauspieler dreht derzeit für "Star Wars: Starfighter" vor Ort, während Eva Mendes ihn begleitet und Unterstützung leistet.

Eva, die zuletzt 2014 in einem Spielfilm mitwirkte, hat sich seitdem aus der Schauspielbranche zurückgezogen und widmet sich hauptsächlich ihrer Familie und anderen Projekten. Ihre Filmkarriere endete mit dem Regiedebüt von Ryan, "Lost River", bei dem sie selbst mitwirkte und das sie als einen ihrer Karrierehöhepunkte bezeichnet. Die beiden lernten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennen und entwickelten von dort aus eine besondere persönliche und berufliche Verbindung. In Interviews hat Eva durchblicken lassen, dass sie offen für eine Rückkehr zur Schauspielerei ist, falls interessante Rollen angeboten würden. Ihre Prioritäten liegen jedoch hauptsächlich bei ihrer Familie.

