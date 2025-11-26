Ryan Goslings Weltraum-Film: Alles über "Der Astronaut"

Ryan Gosling (45) nimmt die Zuschauer in seinem neuen Film "Der Astronaut" mit auf eine Reise ins All. Der Science-Fiction-Film basiert auf dem Bestseller von Andy Weir aus dem Jahr 2021 und startet am 19. März 2026 in den Kinos, wie US Weekly berichtet. Im Zentrum der Handlung steht Ryland Grace, ein Lehrer mit Doktortitel in Molekularbiologie, der ohne Erinnerungen in einem Raumschiff aufwacht, Lichtjahre entfernt von der Erde. Der erste Trailer, der im Juni 2025 erschien, zeigt ihn verwirrt, bärtig, mit längeren Haaren und mit einem Satz, der hängen bleibt: "Ich bin kein Astronaut." Und doch muss er es sein – denn er ist die letzte Hoffnung der Erde.

Regie führen Phil Lord und Christopher Miller, bekannt durch Filme wie "21 Jump Street" und "The Lego Movie". Nach zwölf Jahren Filmabstinenz kehren sie nun für dieses ehrgeizige Projekt zurück. Im Cast glänzt neben Ryan Gosling eine vielfältige Besetzung mit Sandra Hüller (47), Milana Vayntrub und Lionel Boyce. In einem Interview auf der San Diego Comic Con im vergangenen Sommer lobte Ryan Andys Manuskript und beschrieb die Dreharbeiten als emotional überwältigend: "Ich war nicht nur beeindruckt, sondern auch überwältigt. Die Geschichte handelt von einem ängstlichen Mann, der etwas Unmögliches vollbringen muss."

Ryan, der durch seine Rollen in Filmen wie "La La Land" oder "Drive" begeistert hat, scheint die Geschichte besonders inspiriert zu haben. Abseits der Leinwand lebt der Schauspieler zurückgezogen mit seiner Partnerin Eva Mendes (51) und ihren zwei Kindern. In Interviews betont er oft, wie wichtig ihm Zeit mit der Familie ist – ein starker Kontrast zum hektischen Alltag Hollywoods. Mit "Der Astronaut" betritt er abermals neues Terrain und beweist erneut, dass er sich erfolgreich neuen Herausforderungen stellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Hüller bei der Premiere von "Zwei zu eins"

Anzeige Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC