"Wie ein einziger Tag"-Fehde: Produzent entschuldigt sich

Fans des Romantik-Klassikers "Wie ein einziger Tag" mussten kürzlich eine Überraschung verdauen: Regisseur Nick Cassavetes entschuldigte sich öffentlich bei den Hauptdarstellern Ryan Gosling (44) und Rachel McAdams (46). Der Filmemacher hatte vor rund einem Jahrzehnt publik gemacht, dass hinter den Kulissen des Films nicht alles harmonisch ablief. Mehrmals sei es zwischen den beiden Stars zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen, und Ryan soll sogar den Austausch seiner Schauspielpartnerin gefordert haben. Nun gestand Nick bei Entertainment Weekly: "Ich bereue es. Ich hätte das nicht öffentlich sagen sollen."

Schließlich gilt "Wie ein einziger Tag" als eines der bekanntesten und beliebtesten Liebesdramen der letzten Jahrzehnte. Dass die Chemie zwischen Ryan und Rachel vor der Kamera funktionierte, steht außer Frage – das zeigten nicht nur die positive Resonanz von Kritikern und Fans, sondern auch der Erfolg an den Kinokassen. Gerade deshalb sorgten die Interviews von Nick Cassavetes, die dieses angespannte Arbeitsverhältnis offenlegten, bei vielen für Verwunderung. Dennoch: Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Films fanden Ryan und Rachel privat zueinander. Sie führten für drei Jahre eine Beziehung – ironischerweise eine Romanze, die fast wie aus einem Film klingt.

Die berührende Geschichte von Noah und Allie, die sich in ihre Jugendliebe stürzen, getrennt werden und gegen alle Widerstände wieder zueinanderfinden, basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Roman, der die Vorlage zum Film bildete, wurde von Nicholas Sparks (59) geschrieben, der die Liebesgeschichte auf die Großeltern seiner damaligen Frau Cathy Sparks zurückführte. Mit dieser Inspiration entstand eine Geschichte, die Millionen Menschen bewegt hat. Sowohl der Film als auch die Buchvorlage sind bis heute ein emotionaler Anker für Fans romantischer Geschichten – und die Vorstellung, dass aus Hollywood-Fiktion echte Liebe entstand, macht die Legende dieses Klassikers nur noch eindrucksvoller.

Rachel McAdams und Ryan Gosling in "The Notebook" (2004)

Kevin Winter / Getty Images Ryan Gosling und Rachel McAdams auf den MTV Movie Awards 2005

Getty Images Ryan Gosling und Rachel McAdams, Schauspieler