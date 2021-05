Das ging jetzt aber wirklich fix! Es ist erst wenige Stunden her, dass Kontra K (33) preisgab, dass er wieder Vater wird. Der Rapper ist bereits Papa von zwei Söhnen – und Baby Nummer drei sollte sich schon bald auf den Weg machen, ließ er verlauten. Dass es dann aber tatsächlich derart schnell geht, damit haben die Fans wohl nicht gerechnet! Denn wie der erfolgreiche Musiker nun verkündet, ist das jüngste Familienmitglied schon auf der Welt.

Eigentlich hält Kontra K sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus – anlässlich seiner Vaterfreuden macht er nun jedoch mal eine Ausnahme. In seiner Instagram-Story teilt er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sein Baby einen Finger von ihm hält. "Das Einzige, was zählt", schreibt der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, zu der besonderen Aufnahme.

Wie der Spross heißt und wann genau er das Licht der Welt erblickte, ist nicht bekannt – doch zumindest verriet der 33-Jährige im Vorfeld ein Detail. Nach zwei Jungs könne er sich nun über eine Tochter freuen. "Ich stehe jetzt schon mit der Flinte vor dem Haus. Ich kenne doch die Jungs. Deshalb an alle Zukünftigen: Zieht euch warm an. Ich bin ein richtig ekliger Schwiegervater. Die werden es mit mir nicht einfach haben", scherzte Kontra K im Interview mit spot on news.

Instagram / kontrak Kontra K und seine Tochter, Mai 2021

Getty Images Kontra K bei der 1Live-Krone, 2019

Instagram / kontrak Kontra K, Rapper

