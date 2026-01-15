Für Dreh: Luna Schweiger und Ex Kevin zeigen sich vertraut

Luna Schweiger (29) und ihr Ex-Freund Kevin Prinz von Anhalt (31), früher Kevin Feucht, sind zurück im Rampenlicht – und wirken dabei so vertraut wie lange nicht mehr. Im Musikvideo zum neuen Song "Immer wieder" von Rapper Loracio tauchen die beiden als Liebespaar auf, lachen, halten Händchen, schauen sich tief in die Augen und kommen sich bei einem Beinahe-Kuss gefährlich nahe. Eigentlich sind die beiden schon länger kein Paar mehr. Luna hatte bereits im Frühjahr 2023 offen über die Trennung gesprochen. Nun stehen sie jedoch Seite an Seite vor der Kamera – und genau diese Nähe sorgt für Gesprächsstoff.

Die emotionalen Bilder stammen aus einem Projekt mit Freund Loracio, der den Song über die vergangene Beziehung der beiden geschrieben haben soll. Deshalb übernehmen Luna und Kevin im Clip die Hauptrollen und durchleben vom Kuscheln bis zum Streit verschiedene Phasen ihrer einstigen Liebe. Für Kevin war es ein schwerer Gang zurück in die Vergangenheit. "Es war nicht leicht, sich wieder auf die Nähe einzulassen und in alte Gefühle hineinzudenken", sagte er gegenüber Bild. Luna beschreibt im selben Interview, dass sie als Schauspielerin beim Dreh routinierter gewesen sei und ihrem Ex damit Sicherheit geben konnte. Kevin habe eher üben müssen, "nicht rot zu werden". Schon Ende September hatten sich beide bei einem Dinner-Event in München locker und gut gelaunt gezeigt. Damals half die Schauspielerin Kevin, der gerade in die Stadt gezogen war, bei der Einrichtung seiner neuen Wohnung und stellte klar, dass ihre Beziehung inzwischen rein platonisch ist. Kevin betonte nun zusätzlich, dass er aktuell solo, "aber sehr glücklich" sei. Er unterstützt Luna sogar bei ihren Plänen für ihre erste eigene Datingshow.

Luna und Kevin waren von Mai 2022 bis Anfang 2023 in einer Beziehung, bevor sie ihre Trennung bekannt gaben. Bereits in früheren Interviews sprach Kevin voller Wertschätzung von seiner Ex-Freundin, die für ihn immer etwas Besonderes bleiben wird. Mit ihrem jüngsten Musikvideo-Projekt zeigen die beiden, wie gut sie inzwischen miteinander auskommen und gemeinsam professionell arbeiten können. Ihre Verbindung mag in romantischer Hinsicht Vergangenheit sein, doch die nun freundschaftliche Basis scheint ebenso stark zu sein.

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

ActionPress Luna Schweiger und Kevin Feucht, alias Prinz von Anhalt

