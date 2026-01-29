Paris Hilton betont: Britney Spears bleibt für immer Ikone

Paris Hilton (44) hat in New York gegenüber dem Promi-Portal TMZ ihre Freundin Britney Spears (44) in höchsten Tönen gefeiert – und dabei klare Worte gefunden. Die Unternehmerin nannte die Sängerin eine "unendliche Ikone" und betonte, wie stark Britney sei. Paris machte deutlich, dass Fans sich entspannen sollten, denn Britney werde "für immer dieses Mädchen" bleiben. Das Gespräch fand am Mittwoch (28. Januar) in der Metropole statt, wo Paris unterwegs war und sich Zeit nahm, über ihre enge Verbindung zu der Popsängerin zu sprechen. Bereits vor Kurzem hatte die Hotelerbin die Fans beruhigt und bestätigt, dass es der Pop-Queen gut gehe.

Im TMZ-Video wird Paris ernst und herzlich zugleich: "Sie ist unglaublich. Sie hat so viel durchgemacht und hat eines der größten Herzen. Sie ist wie ein Engel und die Welt kann sich glücklich schätzen, sie zu haben." Als Mutter sprach Paris außerdem über die jüngsten Annäherungen zwischen Britney und ihren Söhnen Jayden und Sean und freute sich offen über die positiven Signale im Familienleben der Sängerin. "Sie liebt ihre Kinder so sehr", betonte sie, und verband ihre Worte mit einem Appell an die Öffentlichkeit, Britney mit Respekt zu begegnen. Als Britney durch die schwierigste Zeit ihres Lebens ging, war Paris immer an ihrer Seite. Über die Vormundschaft ihrer Freundin sagte Paris schon vor einigen Jahren im iHeartRadio Podcast, "This Is Paris": "Wenn man erwachsen ist und sein ganzes Leben lang daran gearbeitet hat, dieses Imperium aufzubauen, und dann wie ein Kind behandelt wird, ist das einfach nicht fair."

Paris und Britney kennen sich seit vielen Jahren aus der Welt der Partys, Studios und roten Teppiche. Legendär: Bilder der beiden Blondinen, wie sie gemeinsam durch die Clubs von Los Angeles zogen. Die Reality-Ikone und die Pop-Diva verbanden schon früh ähnliche Erfahrungen mit Ruhm, Medienrummel und dem Druck, privat wie beruflich zu funktionieren. Paris bezeichnete Britney in der Vergangenheit häufig als jemanden, der andere aufrichtet und privat Wärme schenkt. Die Sängerin sei eine tolle 'Tante' für Paris' Kinder London und Phoenix. "Es ist einfach so süß, sie mit den Babys zu sehen. Sie liebt Kinder einfach so sehr", schwärmte Paris im OK! Magazine.

Anzeige Anzeige

ActionPress Britney Spears und Paris Hilton

Anzeige Anzeige

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Imago Paris Hilton und Britney Spears in West Hollywood, November 2006