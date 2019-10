So feiern die Darsteller das 20. Jubiläum von "Angel – Jäger der Finsternis". Die Vampir-Show startete 1999 als Spin-Off von "Buffy – Im Bann der Dämonen" und wurde genauso erfolgreich wie die Originalserie. Nach dem Show-Aus 2004 konnte Hauptdarsteller David Boreanaz (50) unter anderem die Hauptrolle in der Erfolgsserie "Bones" ergattern. Um einige andere Serienstars ist es in den vergangenen Jahren allerdings etwas ruhiger geworden. Zum 20. Jubiläum der Show haben sich jetzt fast alle Darsteller noch einmal zu einer Mini-Reunion getroffen!

Auf der Comic-Con in New York haben sich die früheren Serienstars Amy Acker, Charisma Carpenter (49), Alexis Denisof (53), James Marsters (57) und J. August Richards Jahre nach ihrer Zeit bei "Angel" noch einmal den Fan-Fragen gestellt. Natürlich durfte dabei auch ein Reunion-Foto nicht fehlen, dass Cordelia-Darstellerin Charisma auf ihrem Instagram-Kanal teilte. Da David bei dem Fan-Treffen nicht dabei war, wurde er kurzerhand von einer Plüschversion ersetzt. "Wir haben improvisiert", kommentierte Charisma den Schnappschuss.

Seit Jahren hoffen die "Angel"-Fans bereits auf ein Reboot der Show. Für ihre Ursprungsserie "Buffy" ist das bereits in Planung. Wie die Produktionsfirma 20th Century Fox Television vor einigen Monaten bekannt gab, wird gerade an einer modernen Version des 90er-Jahre-Hits gearbeitet.

