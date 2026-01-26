Prinz Harry und Meghan erobern Sundance Festival mit Doku

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben das Sundance Film Festival mit einem überraschenden Auftritt aufgemischt. Das Paar reiste am Wochenende nach Salt Lake City, um im Eccles Theatre die Premiere seiner neuen Doku "Cookie Queens" zu feiern, nur wenige Tage nachdem Harry in London vor dem High Court gegen den Verlag Associated Newspapers ausgesagt hatte. Auf dem roten Teppich posierten Harry und Meghan gemeinsam mit Schauspielerin Amy Redford, Festivalchef Eugene Hernandez und Regisseurin Alysa Nahmias, bevor sie vor vollem Saal die Bühne betraten.

Der Film "Cookie Queens", bei dem Harry und Meghan als ausführende Produzenten in Erscheinung traten, begleitet vier Girl Scouts bei ihrem Einsatz für die berühmten Kekse – eine sehr amerikanische Tradition, die Meghan besonders am Herzen liegt. Die Schauspielerin sagte gegenüber dem Magazin People: "Es ist unglaubliches Filmemachen, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es seht. Ich glaube, die Leute werden es lieben." Auf der Bühne nannte Meghan den Film augenzwinkernd "wahrscheinlich den süßesten des Festivals", zugleich aber "eine der kraftvollsten und bedeutungsvollsten Darstellungen einer amerikanischen Tradition".

Für Meghan war der Abend in Sundance auch eine Reise zurück in die eigene Kindheit. Die Herzogin erzählte dem Magazin People, sie habe früher selbst als Girl Scout in Kalifornien Kekse verkauft, ihre Mutter Doria Ragland sei damals ihre Gruppenleiterin gewesen. Bei der Frage nach der Lieblingssorte musste sie nicht lange überlegen: "Ich bin ein Thin-Mints", sagte sie lachend und erklärte, diese Sorte sei in ihrer Truppe immer als erste ausverkauft gewesen.

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

Getty Images Prinz Harry, Eugene Hernandez, Alysa Nahmias, Amy Redford und Herzogin Meghan beim Sundance Film Festival, Januar 2026

Getty Images Prinz Harry trifft zur Gerichtsanhörung in London ein