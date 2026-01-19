Archie füttert Nashorn: Herzogin Meghan teilt süßen Moment

Herzogin Meghan (44) hat kürzlich auf Instagram besondere Einblicke in das Familienleben mit Prinz Harry (41) und ihren beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), gegeben. In einer rührenden Szene ist der sechsjährige Archie zu sehen, wie er im Living Desert Zoo and Gardens in Kalifornien ein Spitzmaulnashorn füttert. Meghan selbst war ebenfalls aktiv am Geschehen beteiligt und fütterte eine Giraffe – sichtlich gut gelaunt und stilvoll, mit Sonnenbrille und weißem Outfit.

Neben den Tierpark-Momenten bot Meghan ihren Followern noch weitere Ausschnitte aus dem Familienalltag. So war unter anderem ein von Hand gezeichneter Einkaufszettel zu sehen, der offenbar zusammen mit Lilibet gestaltet wurde. Besonders romantisch wirkte zudem ein Clip, der Meghan und Harry beim Tanzen auf der Rasenfläche ihres Anwesens einfängt.

Die entspannten Familienmomente teilt Meghan zu einem Zeitpunkt, an dem Harry erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, da er kurz vor einer geplanten Reise nach Großbritannien steht. Der Herzog von Sussex wird dort an einem Verfahren gegen einen Verlag teilnehmen. Es wird allerdings nicht erwartet, dass er während seines Aufenthalts Zeit mit seinem Vater, König Charles (77), verbringen wird, da dieser sich laut Berichten von Hello! zu dem Zeitpunkt in Schottland aufhält.

Instagram / meghan Prinz Archie füttert ein Nashorn

Instagram / meghan Herzogin Meghan füttert eine Giraffe

Instagram / meghan Prinz Harry und Meghan tanzen