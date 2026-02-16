Álvaro Solers Tochter darf gern in Papas Fußstapfen treten

Álvaro Soler (35) sitzt wieder im roten Stuhl: Ab dem 14. Februar kehrt der Sänger nach einem Jahr Pause als Coach zu The Voice Kids auf Sat.1 zurück und begleitet gemeinsam mit Michael Patrick Kelly (48), Leony (28) und Heiko (26) und Roman Lochmann (26) junge Gesangstalente auf ihrem Weg. Im Gespräch mit dem Magazin SuperIllu erklärt Álvaro, wie ernst er diese Aufgabe nimmt. "Man achtet auf die eigene Wortwahl und braucht emotionale Intelligenz", so der Musiker. Ihm sei wichtig, den Mädchen und Jungen ehrlich zu begegnen, ohne sie zu verletzen.

Gleichzeitig schwingt bei Álvaro immer auch das Private mit: Seit 2024 ist der Sänger Vater einer Tochter, die ihn nun zu Hause in Berlin erwartet und seinen Blick auf Kinder und deren Träume noch einmal verändert hat. Er erzählt, dass er es sich sehr wünschen würde, wenn seine Tochter eines Tages selbst Lust auf Musik bekommt – sei es durch ein Instrument oder durchs Singen. Besonders freut ihn, dass ihr Kindergarten genau das schon früh fördert und den Eltern immer wieder Videos schickt, auf denen zu sehen ist, wie die Kinder musizieren. Und auch daheim ist die Musik immer ein Thema. "Bei uns zu Hause gibt's alles von Klavier über Handpan und Ukulele bis hin zu Shaker – da kann sie sich auch austoben", scherzt Álvaro. Er selbst begann im Alter von zehn Jahren mit dem Klavierspielen und gründete mit seinem Bruder eine Band, mit der er sogar einen Talentwettbewerb gewann, wie Joyn berichtet.

Privat hat sich das Leben von Álvaro in den vergangenen Jahren gleich mehrfach verändert. 2023 sagte er in Potsdam "Ja" zu Model Melanie Kroll, die in der brandenburgischen Stadt aufgewachsen ist. Eine seiner liebsten Erinnerungen an die gemeinsame Anfangszeit ist eine Kajaktour im Spreewald, die die beiden bei einem frühen Date unternahmen, wie er der SuperIllu verrät. Mittlerweile haben Álvaro und Melanie sich ein Familienleben zwischen Musikstudio und Windeln aufgebaut. Immer wieder zieht es das Paar zudem für Auszeiten in die Natur, etwa in die Berge Spaniens, wo sie zuletzt die Zeit mit ihrer Tochter fernab des Rampenlichts genossen und einfach nur als kleine Familie unterwegs waren. Seine Fans freuen sich stets über kleine Eindrücke – sei es vom Alltag, Tourleben oder schon bald Backstage bei "The Voice Kids".

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Instagram / melaniekroll Álvaro Soler mit seinem Baby

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und Melanie Kroll mit ihrer Tochter