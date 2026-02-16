Ende? Silvia kann sich Leben ohne "Die Wollnys" vorstellen

Silvia Wollny (61) blickt auf 15 Jahre voller TV-Abenteuer mit Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie zurück. Die RTLZWEI-Serie, die am 18. Februar 2026 in eine neue Staffel startet, ist längst zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden. "Das ist Wahnsinn, wir haben jetzt schon so viel erlebt!", schwärmt Silvia im Promiflash-Interview und erinnert sich an die Anfänge im Jahr 2011: "In unserer heutigen Gesellschaft, in der viele Leute genauso leben und groß geworden sind wie ich, konnte ich mir schon vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die sich mit unserem Leben identifizieren können. Dass wir aber jetzt schon 15 Jahre so gut laufen, hätte ich niemals gedacht – wir sind unseren Fans sehr dankbar für ihre Treue."

In 15 Jahren sind Silvia und ihre Lieben zu Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geworden. Aber wie sieht es mit dem Ruhestand aus – gibt es irgendwann ein Ende von Drehs und Co.? "Ich könnte mir ein Leben abseits des TVs vorstellen", gesteht sie im Promiflash-Interview. Ans Schlussmachen denke Silvia aktuell jedoch nicht: "Aber dann würde mir auch echt etwas fehlen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass unser Leben so aussieht, wie es jetzt ist." Obwohl sich die frühere Promi Big Brother-Siegerin prinzipiell ein Dasein fernab des Rampenlichts vorstellen könne, räumt sie ein, dass die Kameras schon lange ein fester Bestandteil geworden seien: "Am Anfang war es manchmal schon komisch, dass immer eine Kamera dabei war. Aber mit der Zeit und mit den Jahren ist das der alltägliche Ablauf bei uns geworden – wir teilen unser Leben gern mit den Zuschauern und freuen uns auf die Drehtage."

Während zu Beginn der Sendung noch Silvias Ex-Mann Dieter Wollny (67) an ihrer Seite war, spielt in seit Jahren vor allem Harald Elsenbast (65) eine zentrale Rolle im Leben der Großfamilienmama. Obwohl die beiden seit langem verlobt sind, werden die Hochzeitsglocken wohl nicht erklingen. "Die Hochzeit von Loredana und Servet war wunderschön. Wir haben aber ein gewisses Alter erreicht, da braucht man das Ganze nicht mehr", stellte Silvia gegenüber Promiflash klar. Für sie und ihren Partner sei ein Trauschein nicht nötig, betonte die TV-Bekanntheit: "Harald und ich sind sehr glücklich, so wie es ist – und das ist alles, was für uns zählt."

Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit

Die Wollnys

Silvia Wollny und Harald Elsenbast