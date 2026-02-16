Heimlicher Flirt in Berlin? Jude Law wurde inkognito gesehen

Jude Law (53) sorgt in Berlin für Aufsehen – ganz ohne roten Teppich. Der Hollywoodstar, der offiziell nicht auf der Berlinale-Gästeliste steht, wurde am Wochenende im angesagten Soho House in Berlin-Mitte gesichtet. Das beweisen Fotos, die Bild vorliegen. Dort zeigte sich der Schauspieler in entspannter Runde, zunächst mit Mütze, später dann ohne Kopfbedeckung, als er offenbar genug vom Undercover-Look hatte. An seiner Seite: zwei Frauen, mit denen er ausgelassen lachte und immer wieder vertraute Blicke austauschte. Besonders ein Moment ließ die Umstehenden aufhorchen: Eine der Begleiterinnen fuhr Jude zärtlich durchs Haar – er lehnte sich zurück und genoss die Geste sichtlich.

Offiziell ließ sich Jude bei keinem Event der Berlinale blicken, weshalb sein Auftauchen in Berlin umso mehr für Gesprächsstoff sorgt. Parallel arbeitet der Brite an der Apple-Serie "Wild Things", in der er den Magier Siegfried verkörpert – platinblonder Vokuhila, Pilotenbrille und Lederjacke inklusive. Gemeinsam mit Andrew Garfield (42) erzählt er die Geschichte des legendären Duos Siegfried & Roy. Die Dreharbeiten finden überwiegend in Nevada statt, doch der Abstecher an die Spree befeuert Spekulationen, ob zusätzliche Szenen in Europa geplant sind.

Jude ist ein waschechter Hollywoodstar und blickt auf eine mehr als 30 Jahre andauernde Karriere zurück. Neben großen Hits waren auch ein paar Flops dabei, dennoch: Reue spürt Jude keinesfalls. "Ich denke einfach nicht, dass man seine Zeit damit verbringen sollte, so auf das Leben zurückzublicken. Man lebt und lernt und ein Teil einer Karriere im kreativen Geschäft ist es, dass man wirklich täglich lernt, weil man verschiedene Dinge in kurzer Zeit mit unterschiedlichen Leuten, Hoffnungen und Bestrebungen macht", erklärte er im Interview mit Fox News Digital.

Getty Images Jude Law bei der amfAR Gala 2025 in Venedig

Getty Images Jude Law in Venedig im August 2025

X / TheInSneider Jude Law und Andrew Garfield bei Dreharbeiten, Januar 2026