Fast 30 Jahre Hollywood: Jude Law bereut keine Entscheidung

Jude Law (51) reflektiert in einem Interview mit Fox News Digital über seine Karriere im Filmbusiness. Trotz einiger Rückschläge, darunter die wenig erfolgreiche Komödie "Alfie" aus dem Jahr 2004, sieht der britische Schauspieler keine Notwendigkeit, vergangene Entscheidungen zu bereuen. "Nein, [ich bereue nichts]. Nicht wirklich. Ich meine, ich denke einfach nicht, dass man seine Zeit damit verbringen sollte, so auf das Leben zurückzublicken", betont er und erklärt: "Man lebt und lernt und ein Teil einer Karriere im kreativen Geschäft ist es, dass man wirklich täglich lernt, weil man verschiedene Dinge in kurzer Zeit mit unterschiedlichen Leuten, Hoffnungen und Bestrebungen macht." In seinen Augen gehöre es dazu, hinzufallen und wieder aufzustehen, um aus seinen Fehlern zu lernen.

In einem früheren Gespräch mit dem Magazin GQ UK sprach Jude bereits über Rückschläge in seiner Karriere. Dabei kam er auch auf den Film "Alfie" zu sprechen, der trotz eines hohen Budgets die Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllte. "Ich befand mich [zu dieser Zeit] in einer sehr starken Position, weil ich gerade eine weitere [Oscar]-Nominierung für 'Cold Mountain' erhalten hatte. Dass 'Alfie' der Film war, den ich danach wählte, war in meinen Augen ein Fehlgriff", gestand der Filmstar und fügte hinzu: "Ich glaube, er wurde für zu viel Geld gemacht, und ich wurde wahrscheinlich zu hoch bezahlt, was ich damals unterschätzt habe. Ich ärgerte mich darüber, dass ich etwas gemacht habe, das sich auf den Herzensbrecher und den charismatischen Hauptdarsteller stützte und nicht funktionierte." Er stellte jedoch klar, aus dem Fehler gelernt zu haben.

Trotz seiner großen Berühmtheit zieht Jude es vor, sein Familienleben aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Kürzlich schwärmte der Hollywoodstar dennoch von seiner Ehe mit Phillipa Coan. Auf die Frage des GQ Magazine, ob seine Frau ihn zu mutigeren Karriereentscheidungen bewegt habe, antwortete er: "Ja, ich denke schon. Man sollte in mittlerem Alter anfangen, zu reflektieren. Welche Muster habe ich geschaffen? Welche Beziehungen habe ich? Warum habe ich sie so gestaltet? Was empfinde ich dabei?"

Getty Images Jude Law im November 2024

Getty Images Jude Law und Phillippa Coan, Juli 2016

