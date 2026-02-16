Mysteriöse James-Bond-Frage: Callum Turner heizt Gerüchte an

Bei der Berlinale in Berlin sorgte Callum Turner (36) jetzt mit nur wenigen Worten für großen Wirbel. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz zu seinem Film "Rosebush Pruning" wurde der britische Schauspieler gefragt, ob er der nächste James Bond werde. Mit einem Lächeln wich Callum der Frage aus und erklärte: "Ich werde mich dazu nicht äußern." Diese knappe Reaktion reichte laut Kino.de bereits aus, um die Spekulationen um seine mögliche Rolle als 007 weiter anzuheizen.

Um den Druck von seinem Kollegen zu nehmen, sprang Co-Star Tracy Letts (60) kurzerhand mit einem humorvollen Einwurf ein. "Es tut mir leid, ich bin der nächste James Bond!", rief der Schauspieler laut in den Raum. Daraufhin spielte Callum den Ball augenzwinkernd zurück: "Tracy, ich dachte, du wolltest nichts sagen." Nur kurze Zeit später, als Filmregisseur Karim Aïnouz gefragt wurde, wie ein von ihm inszenierter 007-Film aussehen würde, legte Tracy noch einmal nach und erklärte, der Regisseur inszeniere natürlich "seinen" James Bond.

Abseits der Berlinale ist Callum schon länger als einer der heißesten Kandidaten für die ikonische Rolle im Gespräch. In den vergangenen Wochen machten Berichte die Runde, er habe engen Vertrauten gegenüber bereits durchblicken lassen, dass er die Kultrolle übernehmen werde. Sogar seine Partnerin Dua Lipa (30), die als Sängerin weltweit Erfolge feiert, wird immer wieder mit einem möglichen Bond-Titelsong in Verbindung gebracht. Eine offizielle Bekanntmachung blieb bislang jedoch aus. Ob Callum also tatsächlich bald die ikonische Rolle des James Bond übernehmen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025