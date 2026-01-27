Traurige Erkenntnis: Das ruinierte Jude Laws Ehe mit Sadie

Ein stiller Gerichtssaal in London, ein erschütternder Vorwurf und Tränen, die Bände sprechen: Sadie Frost (60) trat am Montag, 26. Januar 2026, vor Richter Mr. Justice Nicklin und schilderte, wie sie und ihr Umfeld über Jahre hinweg Zielscheibe des britischen Boulevardjournalismus gewesen seien. Die Schauspielerin und Ex-Partnerin von Jude Law (53) wirft Associated Newspapers Limited, dem Verlag hinter der Daily Mail und Mail on Sunday, illegales Abhören von Telefonen und Voicemails vor – elf Artikel sollen intime Details ausspioniert haben, viele rund um ihre Scheidung von Jude. Mit in der prominenten Klägergruppe: Prinz Harry (41), Elton John (78), Doreen Lawrence und Liz Hurley (60). Sadie berichtete laut The Telegraph, dass es "offensichtlich ein Kopfgeld" auf sie gegeben habe und dass Veröffentlichungen ihre Familie, Freunde und vor allem ihre Kinder getroffen hätten. Ihr Vertrauen sei zerrüttet worden – auch in die Beziehung zu Jude, der laut Berichten damals glaubte, sie selbst habe Informationen weitergegeben.

In ihrer Aussage erklärte Sadie, die Texte hätten sich "Wort für Wort" aus privaten Nachrichten gespeist, ihre Mailbox sei gehackt worden; 2019 habe sie zudem erfahren, dass auch ihr Festnetz betroffen gewesen sein könnte. Besonders heikel: 2003 habe sie einen ungeplanten Schwangerschaftsabbruch nur ihrem damaligen Partner Jackson Scott und einer engen Freundin anvertraut – trotzdem sei die Geschichte bei der Mail on Sunday gelandet. Ihr Anwalt David Sherborne verwies auf Notizen der damaligen Showbiz-Chefin Katie Nicholl, in denen ein Privatdetektiv von Express Locate International auftauche, der für Recherchen über 400 Pfund (457 Euro) kassiert haben soll. ANL weist alle Vorwürfe entschieden zurück. Anwalt Antony White KC hält dagegen, Sadies Umfeld sei in Zeiten der Ehekrise "notorisch undicht" gewesen; Verwandte und Freunde hätten regelmäßig geplaudert, die Berichte seien rechtmäßig recherchiert und die Klage verjährt. Das Verfahren soll im März enden, ein schriftliches Urteil folgt später.

Bereits Monate vor dem aktuellen Prozess hatte Sadie im Podcast "My Life in a Biscuit Tin" von Good Housekeeping UK sehr offen über die schwierige Zeit nach ihrer Scheidung von Jude gesprochen. Sie berichtete, wie sie von der öffentlichen Aufmerksamkeit damals überwältigt wurde. "Ich hatte damals sehr wenig Selbstwertgefühl. Es hat mich wirklich umgehauen, eine sehr schreckliche, öffentliche Scheidung durchmachen zu müssen", sagte die Schauspielerin im Gespräch. Sie erzählte weiter, dass sie seitdem als Single große Fortschritte gemacht habe und besonders die Freiheit genieße, ihren Alltag nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Morgendliche Yogaroutinen seien für sie zu einem festen Bestandteil geworden, der ihr Kraft gebe.

Getty Images Jude Law und Sadie Frost bei der "Road To Perdition"-Premiere, 2002

Getty Images Jude Law und Sadie Frost im Jahr 1999

Getty Images Sadie Frost im Schloss Nymphenburg, Dezember 2024

