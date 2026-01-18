Siegfried und Roy: Hollywoodstars beleben das Magier-Duo neu

In Las Vegas haben sich Andrew Garfield (42) und Jude Law (53) zu den legendären Illusionisten Siegfried und Roy verwandelt. Auf frischen Set-Fotos, die Journalist Jeff Sneider bei X teilte, sind die beiden erstmals komplett im Look ihrer Vorbilder zu sehen. Gedreht wird derzeit in Nevada für die AppleTV-Miniserie "Wild Things", die das deutsch-amerikanische Duo in den Mittelpunkt stellt. Jude, der Siegfried Fischbacher (†81) spielt, tritt mit platinblondem Vokuhila, übergroßer Pilotenbrille und Lederjacke auf. Andrew mimt Roy Horn (†75) mit blauem Blazer, Schiebermütze und akkurat gestutztem Kinnbart.

Die achtteilige Serie, die auf dem erfolgreichen Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy" basiert, verspricht laut Branchenblatt Variety einen tiefen und facettenreichen Blick auf die schillernde Karriere und private Beziehung der beiden Künstler. Erzählt werden der Aufstieg des deutsch-amerikanischen Duos in Las Vegas, das Geheimnis hinter ihrem Markenzeichen mit den weißen Tigern und die Nacht, in der ein Tigerangriff alles veränderte und ein Geheimnis rund um ihre letzte große Show aufdeckte. Wann genau die Serie bei AppleTV zu sehen sein wird, ist bisher noch offen.

Siegfried und Roy hatten sich einst auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, bevor sie in den 1970er-Jahren in Las Vegas zu Stars wurden und 1988 im Hotel The Mirage ihren großen Deal unterschrieben. Eine Tragödie im Jahr 2003 veränderte das Leben der Illusionisten, als der Tiger Mantacore Roy während einer Vorstellung attackierte und ihm schwere Verletzungen zufügte. Danach standen beide nur noch einmal gemeinsam auf der Bühne, bei einer Benefizshow 2009. Roy starb 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Siegfried folgte im Januar 2021 nach einem Krebsleiden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jude Law, Andrew Garfield

https://x.com/TheInSneider/status/2011655192589246837/photo/1 Jude Law und Andrew Garfield bei Dreharbeiten, Januar 2026

Getty Images Siegfried Fischbacher und Roy Horn im Juni 2015