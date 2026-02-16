Fitness-Frust: Pietro Lombardi kämpft mit rebellischem Magen

Pietro Lombardi (33) hatte die Sportschuhe schon geschnürt, als sein Körper plötzlich auf die Bremse trat: In einer neuen Instagram-Story meldet sich der Sänger direkt vom Parkplatz seines Fitnessstudios, wo er eigentlich eine weitere Einheit seiner aktuellen Abnehmreise durchziehen wollte. Er sei bereits oben im Gym gewesen, habe mit der ersten Übung gestartet, als sein Magen plötzlich "verrückt" gespielt habe. Weil sich etwas im Bauch "nicht richtig" anfühlte, brach Pietro das Training schließlich ab und machte sich unverrichteter Dinge, dafür mit lautem Grummeln aus der Magenregion, wieder auf den Heimweg.

In dem Clip, den er in seiner Story teilt, erklärt Pietro, er sei "ready für Sport" gewesen, als plötzlich das Unwohlsein einsetzte. Er schildert, dass er den Effekt direkt bei der ersten Übung gespürt habe und deshalb keine weiteren Sets mehr versuchen wollte. Statt durchzuziehen, habe er sich bewusst dagegen entschieden, den Körper zu überfordern. "Deswegen auf den Körper hören und wieder nach Hause gehen", sagt der Musiker in die Kamera und macht klar, dass er seine Abnehmziele zwar fest im Blick hat – aber nicht um jeden Preis. Die Botschaft an seine Community: Lieber einmal aussetzen und am nächsten Tag mit neuer Kraft weitermachen, als sich im Gym zu quälen, wenn es einem sichtbar nicht gut geht.

Für viele Fans ist es nicht das erste Fitness-Update, das Pietro so offen mit ihnen teilt. Der Reality-TV-Star lässt seine Community seit einiger Zeit an seinem Neustart im Gym teilhaben, zeigt sich immer wieder zwischen Hanteln und Geräten und dokumentiert, wie ernst er seine Formziele nimmt. In vergangenen Clips präsentierte sich der Sänger sogar oberkörperfrei vor dem Spiegel und machte klar, dass er weniger über Motivation reden, sondern mehr Taten sprechen lassen will. Dass er seine Follower nun auch in einem Moment dabei hat, in dem etwas nicht nach Plan läuft, reiht sich in dieses Bild ein: Pietro zeigt auf Social Media nicht nur die glänzenden Ergebnisse, sondern auch die kleinen Stolpersteine, die zu seinem Alltag zwischen Musik, Familie und Fitness gehören.

Imago Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Februar 2026

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im November 2023