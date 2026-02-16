Nach dem Dschungelcamp-Finale: Simone Ballack wird heute 50

Simone Ballack (50) feiert heute ihren 50. Geburtstag – und das nur wenige Tage nach ihrem Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", der sie erneut ins Rampenlicht katapultierte. In der RTL-Show machte die Reality-Bekanntheit am Lagerfeuer deutlich, wofür sie steht: Unabhängigkeit, Stärke und ein Leben auf eigenen Beinen. "Ich komme super allein klar", sagte Simone, die seit 14 Jahren komplett für sich selbst aufkommt. Und weiter: "Wir sind keine Frauen mehr, die einen Versorger brauchen." Während ihr großer Tag in Italien anbricht, wo sie inzwischen lebt, richten sich die Blicke wieder auf die Frau, die längst mehr ist als die frühere Spielerfrau an der Seite von Michael Ballack (49).

Nach der Scheidung 2012 schlug Simone ihren eigenen Weg ein: Sie führte in Kaiserslautern das Restaurant "Chickeria", tanzte 2013 bei Let's Dance, war 2020 bei Promi Big Brother zu sehen und legt heute ihren Fokus fern des Showtrubels auf ihr neues Zuhause am Gardasee. In Tignale managt sie ein Boutiquehotel – ein Neuanfang, den sie mit klaren Worten beschreibt. "Meine Auswanderung habe ich keinen Moment bereut", sagte sie der TZ. Ihr Dschungelcamp-Auftritt polarisierte zwar, unter anderem wegen ihrer Haltung gegenüber Gil Ofarim (43), doch viele zollten ihr Respekt für Offenheit und Geradlinigkeit. "Eine starke Frau, die liebe Simone, und vor allem das Herz am rechten Fleck", lobte Jürgen Milski (62) laut Spot on news.

Abseits der Kameras prägen familiäre Bindungen und persönliche Verluste ihr Leben. Simone lernte ihren Ex-Mann Michael einst beim Kellnern in Kaiserslautern kennen, gemeinsam bekamen sie drei Söhne. Den Namen Ballack behält sie aus Verbundenheit zu ihren Kindern. Tief bewegend sprach die Hotelmanagerin im Camp über Sohn Emilio, der 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal starb, und darüber, wie sie seine Nähe weiterhin spürt. In Italien genießt sie die Ruhe, bleibt aber ansprechbar: Wenn es bei ihren Kindern oder Freunden in München "brennt", setzt sie sich ins Auto und ist in vier Stunden da. Zwischen Gardasee-Alltag und Familiennähe zeichnet Simone heute das Bild einer Frau, die ihren Platz gefunden hat – und ihren runden Geburtstag bewusst im eigenen Takt begeht.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Michael und Simone Ballack, 2003

Instagram / simoneballack Simone Ballack im Juli 2023