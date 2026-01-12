Jennifer Aniston gesteht: Ihr ikonischer Haar-Look ist Fake

Jennifer Aniston (56) sorgt mit ihrer neuesten Offenbarung für Aufsehen: In einem humorvollen Video auf Instagram gestand die Schauspielerin, dass ihre berühmte blonde Mähne alles andere als natürlich ist. Jennifer, die vor allem für ihren ikonischen Stufenschnitt "The Rachel" aus den 90ern bekannt ist, verriet, dass sie eigentlich brünett ist. Als ihre langjährige Freundin und frühere Friends-Kollegin Courteney Cox (61) kurz ins Bild trat und ihre brünetten Haare um Jennifers Kopf drapierte, kommentierte diese lachend, dass dies an ihren Look aus dem Film "Kill the Boss" von 2011 erinnere. Courteney stimmte ihr zu und ergänzte, dass sie damals eine "knallharte Zahnärztin" gewesen sei.

Auch Jennifers Friseur Michael Canalé hat sich in der Vergangenheit zu ihrer Haarfarbe geäußert. Ursprünglich hatte die Schauspielerin mittelbraunes Haar, das Michael in Zusammenarbeit mit Star-Stylist Chris McMillan in ein karamellblondes Meisterwerk verwandelte, wie er 2019 gegenüber Page Six Style verriet. Mit feinen Highlights und einem Look, der an sonnige Strandtage erinnert, wurde Jennifer zu einem wahren Vorbild in Sachen Haartrends. Trotz gelegentlicher Farbwechsel bleibt ihre blonde Haarpracht unverkennbar das Markenzeichen der Schauspielerin.

Neben Beauty-Themen gewährte Jennifer kürzlich auch Einblicke in ihren Alltag und ihre Fitnessroutine. In einem Interview mit Allure erklärte sie, dass sie dem "80/20-Prinzip" folgt: größtenteils gesunde Ernährung, aber auch Raum für Genuss. Sie trainiere regelmäßig, meditiere morgens und lege großen Wert auf ausreichend Schlaf. Besonders bemühe sie sich um eine Abendroutine, bei der sie alle digitalen Geräte ausschaltet und sich bewusst zur Ruhe setzt. "Es geht um die Balance", betonte die 56-Jährige, die für viele nicht nur mit ihrer Schauspielkunst, sondern auch mit ihrem Lebensstil ein großes Vorbild ist.

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Dezember 2018

Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "Friends with Money", 2006