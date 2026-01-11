Fühlt sich Jim von Jennifer Anistons berühmtem Ex bedroht?

Jennifer Aniston (56) hat offenbar einen schwierigen Balanceakt zu meistern: Zwischen ihrem neuen Partner Jim Curtis und ihrem Ex-Mann Justin Theroux (54), zu dem sie weiterhin ein gutes Verhältnis pflegt, scheint es zu kriseln. Insidern zufolge hat Jims Gefühl, im Schatten von Justin zu stehen, Spannungen in der Beziehung ausgelöst. Besonders die weiterhin enge Verbindung der Schauspielerin zu Justin sorgt bei Jim angeblich für Unbehagen. "Sie sind immer noch sehr eng, und Justin ist für Jennifer fast wie Familie. Ihre Loyalität ist eine ihrer stärksten Eigenschaften, aber in diesem Fall scheint sie fehl am Platz", betont ein Insider gegenüber Ok!.

Die Quelle erklärt weiter, dass die freundschaftliche Verbindung von Jennifer zu ihrem Ex nicht spurlos an Jim vorbeigeht. "Es ist offensichtlich, dass das Jim verunsichert. Er sollte jetzt im Mittelpunkt ihrer Zuneigung stehen, nicht Justin", stellt sie fest und mahnt: "Justin gehört zu ihrer Vergangenheit, nicht zu ihrer Zukunft, deshalb ist es frustrierend zu sehen, wie sie ihn gegenüber ihrer Beziehung mit Jim priorisiert."

Bereits vor zwei Monaten hatte Jennifer ihr neues Liebesglück öffentlich gemacht. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin ein inniges Schwarz-Weiß-Foto mit ihrem Partner. Begleitet wurde das Bild von den warmen Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich liebe dich." Auch Jim ließ seine Gefühle für Jennifer durch ein Kuss-Emoji erkennen. Besonders bemerkenswert: Selbst Justin ließ es sich nicht nehmen, den Post zu liken, und signalisierte so seine Unterstützung.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis