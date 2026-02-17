Kate Hudsons Sohn Ryder: Startet er als Schauspieler durch?

Kate Hudson (46) hat verraten, dass ihr ältester Sohn Ryder bald in ihre Fußstapfen treten könnte. Der 22-Jährige steht kurz vor seinem Abschluss an der New York University im Mai und plant danach, eine Schauspielkarriere zu starten. Während eines Interviews mit Entertainment Tonight schwärmte die Schauspielerin von "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen": "Er will gute Arbeit leisten und nicht einfach nur vor der Kamera stehen, um gesehen zu werden." Der älteste Sohn der "Song Sung Blue"-Darstellerin ist der erste in drei Generationen der Familie, der einen College-Abschluss macht, wie Page Six berichtet.

Neben seinen Ambitionen in Richtung Schauspielerei zeigt Ryder auch eine kreative Seite abseits des Filmsets. Kate erzählte, dass er sich auch für Möbeldesign interessiert und sogar eigene Stücke kreiert. "Ich dachte nur: 'Wow, du bist so cool'", verriet die stolze Mutter, die ihre Liebe zum Handwerk ihres Sohnes kaum zurückhalten konnte. Ryder stammt aus Kates früherer Ehe mit Chris Robinson. Zusätzlich ist die Schauspielerin Mutter von zwei weiteren Kindern: Sohn Bingham, der aus ihrer Beziehung mit Matt Bellamy stammt, und Tochter Rani, deren Vater ihr Verlobter Danny Fujikawa (39) ist.

Privat geben die Hudsons sich bodenständig – mit einer Prise Familienhumor. Kate erzählte, dass ihre Kids ihr bei gewagten Looks gerne mal die Leviten lesen und nicht alles gut finden, was sie trägt. Auch Bruder Oliver Hudson, selbst Schauspieler, stichelte zuletzt liebevoll, als Kate bei der New-York-Premiere von "Song Sung Blue" in einem tief ausgeschnittenen grünen Valentino-Kleid erschien. Das Outfit kommentierte er humorvoll auf Instagram und scherzte über die "unangemessene Nippelpräsenz" seiner Schwester. Ein typischer Geschwister-Moment – und ein Einblick, wie nah die Familie trotz Rampenlicht zusammensteht.

Imago Kate Hudson bei den Palm Springs International Film Awards 2026

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren drei Kindern 2022

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York City