Spektakulär und sexy: Kylie verkündet Charli XCXs Filmstart

Kylie Jenner (28) und Charli XCX (33) sorgten mit einem eindrucksvollen Instagram-Foto für Aufsehen und heizten so die Vorfreude auf ihren gemeinsamen Film "The Moment" an. In einem schwarzen Latex-Bikini posierte Kylie, während sie eine Filmklappe in der Hand hielt. Neben ihr stand Charli, ebenfalls in schwarzem Outfit und Sonnenbrille. Der Mockumentary-Film, der die Abgründe des Musikgeschäfts thematisiert, startet am 30. Januar in ausgewählten Kinos in New York und Los Angeles. Kylie spielt sich selbst und gibt der Sängerin im Film einen scheinbar schlagfertigen Rat: "Der Moment, in dem die Leute dich satt haben, ist der Moment, in dem du erst recht Vollgas geben musst!"

Das Projekt steht unter der kreativen Leitung von Charli XCX selbst, die den Film als fiktionale Version ihrer eigenen Karriere konzipierte. Die Handlung dreht sich um eine Popsängerin, die sich auf ihre erste Arena-Tour vorbereitet und den Balanceakt zwischen künstlerischer Integrität und kommerziellem Erfolg meistert. Neben Charli und Kylie sind weitere prominente Namen wie Rosanna Arquette (66), Alexander Skarsgård und Rachel Sennott im Cast vertreten. Schon die ersten Trailer, die Konzertaufnahmen mit satirischen Elementen kombinieren, lassen auf ein humorvolles und zugleich kritisches Werk schließen.

Für Kylie markiert der Film eine Premiere: Obwohl sie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist es ihre erste Schauspielrolle. In einem Interview verriet sie, dass sie anfangs nervös gewesen sei, doch ein Anruf bei ihrer Schwester Kim Kardashian (45), die eigene Schauspielerfahrungen hat, beruhigte sie. Kim gab ihr wertvolle Tipps und ermutigte sie, den Schritt zu wagen, so Just Jared. Kylies Part im Film zeigt sie abseits ihrer Glamour-Welt, was den Fans die Möglichkeit gibt, eine ungewohnte Seite des Reality-Stars kennenzulernen. Charli hingegen knüpft mit "The Moment" an den Erfolg ihrer "Brat"-Ära an, die nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem kulturellen Phänomen avancierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Charli XCX

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner posiert im August 2025 für ihren neuesten Werbespot

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, Sängerin