Charli XCX enthüllt das peinliche Leben eines Popstars

Charli XCX (33) hat in ihrem ersten Blogpost auf Substack ungefilterte Einblicke in die Vor- und Nachteile ihres Lebens als Popstar gegeben. In ihrem Beitrag beschreibt die Sängerin nicht nur die glamourösen Momente des Ruhms, sondern gesteht auch, dass sie den Trubel rund um ihre Person oft als peinlich empfindet. "Man fühlt sich speziell, aber manchmal auch wirklich beschämt von der Absurdität des Ganzen", schreibt die Musikerin, die im Sommer 2024 mit ihrem Album "BRAT" großen kommerziellen Erfolg feierte. Charli, die im Juli dieses Jahres Schlagzeuger George Daniel (35) geheiratet hat, erörtert weiter, wie der Erfolg sowohl aufregend als auch sozial herausfordernd sein kann, insbesondere im Umgang mit alten Freunden und Familie.

Neben den persönlichen Momenten beleuchtet die britische Sängerin auch die Schattenseiten für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sie beschreibt, wie Geschlechterstereotype und gesellschaftliche Erwartungen ihren Weg erschweren. "Manche Leute sind fest entschlossen, einem zu beweisen, dass man dumm ist", schreibt sie offen. Dabei spricht sie nicht nur über die Widersprüche ihres Lebensstils, sondern auch über die Herausforderungen, die Frauen erfahren, wenn sie sich aus engen Rollenbildern lösen. Trotz dieser kritischen Bestandsaufnahme bleibt Charli kreativ: Mit Vorfreude arbeitet sie derzeit an der Filmmusik zur kommenden Adaption von Emily Brontës Klassiker "Wuthering Heights", die im Februar 2026 veröffentlicht wird.

Hinter der Künstlerin Charli XCX steckt Charlotte Emma Aitchison, die ihre Karriere 2013 mit dem Debütalbum "True Romance" begann und sich seither in der internationalen Popwelt etabliert hat. Trotz ihres Erfolges und eines wachsenden Fanlager bleibt sie sich treu und teilt in Interviews und auf ihren Social-Media-Plattformen Einblicke in ihre Gedankenwelt. Privat schätzt die Sängerin, die heute in Los Angeles lebt, die Verbindungen zu ihrer britischen Heimat und ihren langjährigen Freunden. Ihre Partnerschaft mit George, Schlagzeuger der Band The 1975, scheint ihr Halt zu geben, während sie weiterhin sowohl musikalisch als auch persönlich neue Wege beschreitet.

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Getty Images Charli XCX beim Coachella 2025

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025