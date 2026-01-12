Seltene Romantik: Charli XCX und George Daniel bei Globes

Glamour, Kuschelmomente und ein seltener Pärchen-Auftritt: Charli XCX (33) und Ehemann George Daniel (35) genossen laut Daily Mail am Sonntagabend einen Date-Abend bei den Golden Globes im Beverly Hilton in Los Angeles. Die Sängerin, bürgerlich Charlotte Emma Aitchison, verzauberte zunächst solo auf dem roten Teppich in einem gefiederten Kleid, bevor sie drinnen mit dem Musiker von The 1975 Platz nahm. Fotos aus dem Saal zeigen George im braunen Anzug mit offenem Satinhemd, den Arm lässig um seine Frau gelegt. Gemeinsam wurden die beiden während der Verleihung mehrfach im Publikum abgelichtet – entspannt, vertraut und sichtlich gut gelaunt.

Im Verlauf des Abends stand Charli nicht nur vor den Kameras, sondern auch auf der Bühne. Zusammen mit Schauspieler Joe Keery (33) präsentierte sie den Preis für den besten Filmsong. Zuvor hatte sie den Solo-Auftritt auf dem Teppich genutzt, um ihr extravagantes Kleid in Szene zu setzen, drinnen aber die gemeinsame Zeit mit George ausgekostet. Red-Carpet-Momente zu zweit sind bei den beiden nicht selbstverständlich – umso größer das Interesse, als das Musik-Duo Arm in Arm durch den Abend ging. Der Saal im Beverly Hilton bot dafür die perfekte Kulisse, während zeitgleich große Namen des Film- und Serienjahres geehrt wurden.

Privat hatten Charli und George im vergangenen Jahr für romantische Schlagzeilen gesorgt: Nach der standesamtlichen Trauung in London folgte im Sommer eine zweite Feier mit prominenten Freunden in Italien – groß, ausgelassen und voller Tanz und guter Laune. Seitdem halten die Musiker ihr gemeinsames Leben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur gelegentlich bei Branchenevents. Wenn sie aber gemeinsam auftreten, wirken sie wie bei den Globes vertraut und eingespielt: Charli als modebewusste Entertainerin, George eher zurückhaltend an ihrer Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Keery bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026