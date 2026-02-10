Scream-Queen? Charli XCX bald in neuem Horrorfilm zu sehen

In Kyoto wird es bald richtig unheimlich – und mitten im Blutrausch steht Pop-Ikone Charli XCX (33), die sich nun endgültig als neue Scream-Queen positioniert. In ihrem neuen Horrorprojekt mit Kultregisseur Takashi Miike spielt sie Katie, eine scheinbar ganz normale junge Frau, deren Mädels-Trip in Japan zum Albtraum gerät, als sie von einem gefährlichen Geist übernommen wird. Während sich drei beste Freundinnen in Kyoto treffen, verwandelt sich die Stadt der Tempel und Neonlichter in ein okkultes Schlachtfeld, auf dem Freundschaft, Identität und Körpergrenzen brutal zerlegt werden.

Das Ganze läuft derzeit noch unter dem Arbeitstitel "Untitled Kyoto" und wird als "Slasher-Horror" beschrieben, der sich bewusst an der Tradition japanischer Geistergeschichten orientiert. Takashi fährt für seinen Kyoto-Schocker eine fantastische Besetzung auf: Von House of the Dragon-Shootingstar Milly Alcock (25) über The Walking Dead-Liebling Norman Reedus (57) bis hin zu Model- und Schauspiel-Ikone Kiko Mizuhara (35) und "Tokyo Vice"-Darsteller Show Kasamatsu ist alles dabei, was in Fan-Timelines regelmäßig für Ausrufezeichen sorgt. Besonders pikant: Kiko übernimmt in der Story auch die Rolle des quälenden Geistes, der Katie in Besitz nimmt, während Kasamatsu damit sein englischsprachiges Spielfilmdebüt in einem internationalen Genrehighlight hinlegt. Takashi ist berüchtigt für Tempo und Tabubrüche, hat 2025 bereits drei Filme und zwei Serien gestemmt – entsprechend könnte der neue Schocker noch 2026 erste Releases feiern.

Während das Horrorprojekt in den Startlöchern steht, ist Charli ohnehin schon im Dauereinsatz zwischen Kino und Charts. In den USA läuft gerade ihre Mockumentary "The Moment" an, in Deutschland kommt der Film am 19. Februar 2026 in die Kinos. "Ich genieße meine Schauspiel-Reise wirklich. Ich fühle mich gerade in diesem Bereich sehr, sehr inspiriert, unglaublich kreativ, und ich will immer nur Dinge tun, die mich inspirieren und mir Energie geben", erklärte sie gegenüber Variety. Parallel steuert die Künstlerin den kompletten Soundtrack zur Bestsellerverfilmung "Wuthering Heights – Sturmhöhe" bei, in der Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) die Hauptrollen übernehmen. Charli hatte in Interviews immer wieder erzählt, wie sehr sie Film und dramatische Stoffe liebt – nun verbindet sie diese Leidenschaft gleich doppelt: als Horror-Heldin vor der Kamera in Kyoto und als Klangarchitektin hinter den Kulissen großer Liebes- und Leidensgeschichten.

