Charli XCX schwärmt von den Dreharbeiten mit Kylie Jenner

Charli XCX (33) hat sich in einer Fragerunde zu ihrem neuen Film "The Moment" über die gemeinsame Szene mit Kylie Jenner (28) geäußert. Im Gespräch mit dem Regisseur Aidan Zamiri bei einem Screening in Brooklyn beschrieb die Sängerin laut People den Dreh als "so einfach und mühelos". Kylie, die in dem Film eine fiktionale Version ihrer selbst spielt, habe die Szene wirklich gelebt und ihr eigenes Ding gemacht, schwärmte Charli. Kritiker lobten den Reality-Star für ihr überraschendes Comedy-Talent und ihre authentische Darstellung.

Der satirische Film, der Kylies Schauspieldebüt markiert, ist von dem Hype um Charli XCXs Album "Brat" inspiriert und beleuchtet den inneren Konflikt der Künstlerin zwischen kreativen Erwartungen und dem Drang, sich selbst treu zu bleiben. Kylie tritt in einer Szene auf, in der sie Charli dazu ermutigt, trotz der Erschöpfung der Öffentlichkeit "noch härter zu gehen". Diese besondere Szene entstand während des letzten Drehtages und bildete einen gelungenen Abschluss für die Arbeiten am Set, wie Charli berichtete. Neben Kylie treten auch Stars wie Rachel Sennott und Alexander Skarsgard (49) auf.

Für Kylie war der Auftritt in "The Moment" ein Meilenstein, da die Unternehmerin sonst eher für ihre Social-Media-Posts und ihre Reality-Show bekannt ist. Charli betonte, wie begeistert Kylie von dem Projekt war und den Film auch eifrig auf Instagram beworben hat. Das von A24 produzierte Werk gibt zudem Einblicke in Charlis persönliche und berufliche Entwicklung und wurde bereits auf dem Sundance Film Festival sowie bei einer glanzvollen Premiere in Beverly Hills gefeiert. Der Film zeigt auf eindringliche Weise, wie subkulturelle Trends durch den kommerziellen Erfolg verändert werden können. Deutscher Kinostart ist der 19. Februar.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Charli XCX

Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025