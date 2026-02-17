"Transformers"-Star Shia LaBeouf in Schlägerei verwickelt

Shia LaBeouf (39) hat in der Nacht zum Dienstag offenbar eine heftige Auseinandersetzung während des Mardi-Gras-Treibens in New Orleans erlebt. Wie das Promiportal TMZ berichtet, geriet der Schauspieler kurz nach Mitternacht vor einer Bar im berühmten French Quarter in eine Schlägerei. In einem Video ist Shia oben ohne auf der Straße zu sehen, sein großes Rückentattoo komplett sichtbar, während er sich mehreren Personen gegenüberstellt. Augenzeugen schildern, dass der Hollywoodstar zuvor von Mitarbeitern des Lokals nach draußen begleitet worden sein soll. Kurz darauf rückten Sanitäter an, die den "Transformers"-Darsteller noch vor dem Eingang der Bar versorgten.

Laut TMZ war Shia zunächst die Straße hinuntergelaufen, kehrte dann aber wieder zur Front des Saloons zurück, wo bereits der Rettungsdienst eingetroffen war. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Schauspieler auf dem Gehweg medizinisch behandelt wird – er wirkt ansprechbar und scheint keine schweren Verletzungen davonzutragen. Ein weiteres Video zeigt, wie Shia anschließend in einem parkenden Krankenwagen sitzt, während draußen die Blaulichter blinken. Unklar ist bisher, warum es zu dem Vorfall vor der Bar kam und ob die Polizei überhaupt informiert wurde. Das Portal betont, dass eine Anfrage bei der Polizei von New Orleans bislang unbeantwortet geblieben sei.

Shia LaBeouf sorgte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Zwischenfällen im Zusammenhang mit Alkohol und seinem psychischen Zustand für Schlagzeilen. 2017 war der "Transformers"-Star in Savannah im US-Bundesstaat Georgia wegen öffentlicher Trunkenheit und unangemessenen Verhaltens festgenommen worden, woraufhin ein gerichtlich angeordneter Entzug folgte. In Interviews sprach der Schauspieler später offen über seine Suchterkrankung und erklärte, dass er Unterstützung in längerfristigen Programmen und Therapien suche. Er brachte seine Probleme mit Alkohol und Drogen wiederholt mit unverarbeiteten Kindheitserfahrungen und einer posttraumatischen Belastungsstörung in Verbindung. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand machte Shia zuletzt keine ausführlichen öffentlichen Angaben.

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood