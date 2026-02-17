Fans toben: "KPop Demon Hunters"-Fortsetzung doch erst 2030?

Fans des Animationsfilms "KPop Demon Hunters" müssen sich offenbar auf eine längere Wartezeit einstellen als gedacht. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Fortsetzung für 2029 angekündigt worden, doch laut einem aktuellen Bericht des Hollywood Reporter könnte es noch deutlich länger dauern. Das bedeutet, dass der nächste Film womöglich erst 2030 oder sogar noch später in die Kinos kommt. Kristine Belson, die Präsidentin von Sony Pictures Animation, erklärte gegenüber der Publikation, dass die Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans derzeit noch zu sehr mit der Oscars-Kampagne für den ersten Film beschäftigt seien, um mit der Arbeit an der Fortsetzung zu beginnen. "Es gibt viel zu tun im Hinblick auf die Awards-Kampagne. Nach all dem Trubel und den Preisen und großen Partys mit großen Leuten – ja. Dann werden die beiden wieder zusammen in einem Raum sein", sagte Belson.

Die Reaktionen der Fans auf die mögliche Verzögerung fallen gemischt aus. Viele zeigten sich enttäuscht und äußerten ihre Sorge auf X. "Eine verpasste Gelegenheit für eine Generation. Die Kinder, die das geliebt haben, werden bis dahin erwachsen und raus sein", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer warnte: "Ich weiß, wir alle wollen eine hochwertige Fortsetzung, aber zu lange zu warten wird die Marke töten." Einige Fans befürchten, dass die kulturelle Wirkung nachlassen könnte, ähnlich wie bei "Frozen 2". Andere Stimmen verteidigen jedoch die längere Produktionszeit und verweisen darauf, dass Animationsfilme generell Jahre benötigen. "Ich warte lieber vier Jahre auf ein Meisterwerk als zwei Jahre auf einen Geldmacher. Lasst sie arbeiten", schrieb ein Fan. Ein weiterer fügte hinzu: "Einige Leute verstehen wirklich nicht, wie schwer es ist, einen Animationsfilm zu erstellen."

"KPop Demon Hunters" wurde am 20. Juni 2025 auf Netflix veröffentlicht und entwickelte sich zum meistgesehenen Originaltitel in der Geschichte des Streaming-Dienstes sowie zum meistgestreamten Film des Jahres 2025 in den USA. Der Film erzählt die Geschichte einer südkoreanischen Girlgroup, die ein Doppelleben als Dämonenjäger führt und dabei gegen die fünfköpfige Boyband Saja Boys kämpft, die sich als getarnte Dämonen entpuppen. Der Soundtrack brach Rekorde und war der erste Film-Soundtrack mit vier Songs gleichzeitig in den Top Ten der Billboard Hot 100. Die Single "Golden" der fiktiven Girlgroup Huntrix erreichte Platz eins der Charts und wurde als erster K-Pop-Song mit einem Grammy ausgezeichnet. Der Film ist aktuell für die Oscars in den Kategorien "Bester Animationsfilm" und "Bester Originalsong" nominiert und gilt in beiden Kategorien als Favorit.

Anzeige Anzeige

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Imago Ji-young Yoo, Arden Cho und May Hong im Juni 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

Anzeige

Verliert KPop Demon Hunters durch die lange Pause an Schwung? Ja, das Momentum kippt – Risiko wie bei anderen späten Fortsetzungen. Nein, der Hype hält – Qualität und guter Soundtrack reißen's wieder raus. Ergebnis anzeigen