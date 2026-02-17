Weitere OP? Leyla Heiters Wunde unter Achsel verheilt nicht

Leyla Heiter (29) hat neue Sorgen nach ihrem jüngsten Kliniktermin, bei dem ihr zwei "Gnubbel" entfernt wurden. Die Promi Big Brother-Siegerin schilderte in ihrer Instagram-Story, dass ihr am Kopf die Fäden gezogen wurden und die Ärztin dort Entwarnung gab. Sorgen bereitet jedoch die zweite Operationswunde unter ihrer Achsel, die weiterhin nicht richtig heilt. Laut Leyla wurde per Ultraschall viel Flüssigkeit unter der Naht festgestellt. Die Reality-Bekanntheit sprach offen darüber, dass sie Angst vor dem nächsten Schritt hat. Bei diesem müsste die Wunde erneut geöffnet werden, "um die Flüssigkeit rauszuholen – und dann muss man die Wunde offen lassen", berichtet die Influencerin. "Es macht mir halt Angst", gab sie in ihrer Story zu.

Nach Angaben der behandelnden Ärztin wird die Wunde an der Seite zunächst ein bis zwei Wochen beobachtet. In der kommenden Woche soll Leyla erneut zur Kontrolle kommen. Im schlimmsten Fall müsse die Stelle noch einmal geöffnet werden, um die Flüssigkeit zu entfernen. Die Medizinerin habe aber betont, dass sie diesen Schritt nur ungern gehen würde, weil eine offen belassene Wunde ein "sehr hohes Risiko" für Infektionen birgt und "es dann echt gefährlich werden kann", so Leyla über die ärztliche Einschätzung. Aktuell strahlen die Schmerzen von der Achsel weit in ihren Körper aus. Die Influencerin hofft, dass sich die Lage in den nächsten Tagen von selbst beruhigt und betonte, sie wolle alles tun, um eine weitere OP zu vermeiden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Leyla immer wieder über ihre Schmerzen und die Schwierigkeiten mit der Wundheilung geklagt. Unter Tränen berichtete die Frau von Mike Heiter (33) in einer Instagram-Story, dass sich unter ihrem Arm ein tiefes Loch gebildet habe. "Auf Fotos sieht es viel harmloser aus, als es eigentlich ist", erklärte Leyla und teilte mit, dass sie sehr verzweifelt sei. Sogar medizinisch versierte Fans hätten ihr Nachrichten geschrieben und Zweifel daran geäußert, ob bei dem Eingriff alles korrekt verlaufen sei.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Februar 2026

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar