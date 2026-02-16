Sandro Ritzini musste ersten Verlobungsplan spontan absagen

Sandro Ritzini hat seinen eigentlich geplanten Heiratsantrag an Michelle Daniaux in letzter Minute über den Haufen geworfen – und damit den Weg für einen noch romantischeren Moment freigemacht. Wie der Realitystar im Gespräch mit Promiflash erzählt, wollte er seiner Partnerin ursprünglich an ihrem Geburtstag in einem romantischen Spa-Chalet in Österreich die Frage aller Fragen stellen. Gemeinsam mit Michelles Schwestern und engen Freundinnen hatte Sandro dafür monatelang im Geheimen geplant, alles war vorbereitet. Doch kurz vor dem großen Tag fehlte die entscheidende Zutat: frischer Schnee. Weil Michelle seit Jahren von einem Antrag in einem tief verschneiten Winterwunderland träumte, zog Sandro die Reißleine – und sagte den kompletten Plan ab.

Gegenüber Promiflash verraten die frisch Verlobten, wie es nach der spontanen Absage weiterging: Statt des Alpen-Chalets wurde kurzentschlossen eine Reise nach Lappland gebucht – ein Ort, der für Michelle ohnehin ein absolutes Traumreiseziel war. Um den Moment perfekt festzuhalten, ließ der Social-Media-Star ihre Lieblingsfotografin und einen Videografen einfliegen, die Dekoration wurde unauffällig nach Finnland geschickt. Vor Ort musste alles heimlich organisiert werden, damit die Influencerin nichts ahnte: "Am besagten Abend hieß es nur, sie solle sich besonders schick machen, weil sie schön essen gehen würden. Und dann kam die große Überraschung: Sandro hielt eine lange, sehr persönliche Rede – genau so, wie Michelle es sich immer gewünscht hatte. Es flossen auf beiden Seiten viele Freudentränen, und am Ende fiel natürlich das schönste Wort: 'Ja.'"

Die süßen News machten Michelle und Sandro erst vor wenigen Tagen öffentlich. Mit einem liebevoll gestalteten Animationsfilm auf Instagram nahmen die beiden ihre Fans mit auf eine emotionale Reise durch ihre Beziehung – von Abenteuern in Paris, London und Las Vegas bis hin zum romantischen Antrag im verschneiten Saariselkä. Michelle schrieb zu dem Video: "Er hat gefragt und ich habe Ja gesagt. Für immer startet genau jetzt." In den Kommentaren häuften sich Glückwünsche, sowohl von Fans als auch von zahlreichen Realitystars und Influencern.

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, Oktober 2025

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, August 2024

Instagram / sandroritzini Sandro Ritzini und Michelle Daniaux in New York City, Januar 2025