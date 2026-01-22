"Wer wird Millionär?" überraschend aus dem Programm genommen

Überraschung am Montagabend für die Fans von Wer wird Millionär?: Günther Jauch (69) verabschiedete sich in der Ausgabe vom 19. Januar ohne ein konkretes Datum für die nächste Sendung. "Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung wieder. Dankeschön! Auf Wiedersehen!", sagte der Moderator – und ließ damit viele ratlos zurück. Statt wie gewohnt montags weiterzugehen, macht die Quizshow nun Pause. Nach der Ausgabe mit Überhang-Kandidat Peter Wachsmuth bleibt der Sendeplatz in den kommenden Wochen frei.

Hintergrund ist eine Programmentscheidung bei RTL. Der Sender räumt dem Dschungelcamp den Sendeplatz frei. Das Camp startet am Freitag und dominiert zwei Wochen lang das RTL-Abendprogramm, inklusive drei vollgepackter Wochenenden. Zusätzlich läuft am Montag nach dem Finale das große Wiedersehen, wodurch auch dort kein Platz für die Quizshow bleibt. Auf Nachfrage der Abendzeitung erklärte ein RTL-Sprecher: "Direkt nach dem Dschungel geht's weiter. Also am Montag, 16. Februar." Neue "Wer wird Millionär?"-Folgen werden in Köln zwar produziert, jedoch erst nach dem Dschungelblock ausgestrahlt. Für die Wartenden heißt das: Geduld bis zur Rückkehr Mitte Februar.

Für Günther selbst ist der vorübergehende Sendestopp nichts Ungewöhnliches, denn der Moderator ist es gewohnt, dass seine Show immer wieder Platz für große Sender-Events machen muss. Seit Jahren steht der Moderator wie kaum ein anderer für Zuverlässigkeit im deutschen Fernsehen, viele Zuschauer verbinden mit ihm längst vertraute Rituale am Montagabend. Privat hält sich der Quizmaster jedoch traditionell bedeckt, spricht nur selten über sein Leben abseits der Kameras und konzentriert sich in Interviews meist auf seine Formate und Projekte. Gerade diese Mischung aus professioneller Distanz und ironischer Nähe im Studio sorgt dafür, dass Kandidaten und Zuschauer sich seit so vielen Jahren mit ihm wohlfühlen – und für viele Fans gilt: Ohne Günther ist der Montag einfach nicht derselbe.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Peter Wachsmuth, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow