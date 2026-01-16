"3-Millionen-Euro-Woche" bei WWM überrascht mit Rekordquoten

Günther Jauch (69) hat RTL zum Jahresstart mit einer neuen Rekordwoche für Wer wird Millionär? einen echten Quoten-Kracher beschert. An fünf Abenden verfolgten in der "3-Millionen-Euro-Woche" täglich mehr als drei Millionen Menschen das Quiz zur Primetime ab 20:15 Uhr, beim großen Finale am Freitag schalteten sogar 3,78 Millionen Zuschauer ein. Mit einem Gesamtmarktanteil von 18,2 Prozent und starken 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lieferte die Show ihrem Sender einen Traumstart in das TV-Jahr 2026. Dennoch reichte es im Gesamtpublikum am Finalabend nicht für den Tagessieg, wie Focus online berichtet.

Das Krimi-Doppel aus "Die Chefin" und "SOKO Leipzig" setzte sich mit 5,73 und 4,61 Millionen Zuschauern klar an die Spitze, holte 23,1 sowie 18,9 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe 14 bis 59 blieb Günthers Show dennoch vorn und sicherte sich den Primetime-Sieg. Für den Sender Das Erste verlief der Abend deutlich verhaltener: Die Komödien-Wiederholung "Landfrauen – Wir können auch anders!" kam auf 2,42 Millionen und 9,8 Prozent, die "Tagesthemen" erreichten 2,17 Millionen und 9,4 Prozent, später fiel "Morden im Norden" auf 7,3 Prozent.

Hinter den Zahlen steckt eine traditionsreiche Event-Woche, die RTL mittlerweile als Dauerbrenner etabliert hat. An fünf Abenden geht es um extralange Quizrunden, in denen sich die Kandidaten zunächst mit sicheren Gewinnen hochspielen, um am Freitag um drei Millionen Euro zu kämpfen. Die aktuelle Ausgabe gilt mit durchschnittlich 15,9 Prozent Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe als die erfolgreichste "3-Millionen-Euro-Woche" der Sendungsgeschichte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Michael Marhoffer "Die Chefin" Vera Lanz (Katharina Böhm)

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige