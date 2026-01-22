Günther Jauch macht sich über WWM-Fragenredaktion lustig

Moderator Günther Jauch (69) begrüßte am Montag bei Wer wird Millionär? den fünften und letzten Kandidaten des Tages, Peter Wachsmuth, der sich mutig für die Risiko-Variante entschied und damit um die Million zockte, wie das Nachrichtenportal watson berichtet. Schon bei der Vorstellung sorgte der 47-Jährige für Erstaunen, als Günther seine Berufsbezeichnung vom Kärtchen ablas: "Meine Damen und Herren zu Hause, dieser Mann ist Senior Large Account Manager Public Sector." Peter erklärte daraufhin, dass er im Grunde einfach Software-Verkäufer ist. Doch richtig turbulent wurde es, als eine absurde 100-Euro-Frage eingeblendet wurde – ein Moment, in dem sich Günther fassungslos die Hände über dem Kopf zusammenschlug und das Publikum sich köstlich amüsierte.

Die Frage, die den Moderator so aus der Fassung brachte, lautete: "Wenn ein Angeber Rasenpflege betreibt, sieht man, wie ein …?" Zur Auswahl standen vier Wortspiele: "Koll gate", "Ahr ronal", "Sän sodüne" oder "Blender mäht". Während das Studio lachte, stichelte Günther Richtung Redaktion: "Wahnsinn, oder? Wer kommt auf sowas? Wir müssen mal eine Frage über Angeber stellen, womit können wir es kombinieren, vielleicht mit Rasenpflege? Herrlich." Dass der Moderator dabei selbst so ungefiltert reagierte, hat übrigens einen guten Grund: Wie Fragenchef Harald Valder kürzlich erklärte, kennt Günther die Quizfragen und Antworten nicht vor der Livesendung – ein bewusstes Prinzip, das Fairness und echte Spontaneität garantieren soll.

Den ersten Joker musste Peter bei der 2000-Euro-Frage einsetzen, als es plötzlich komplexer wurde. Gefragt war: "Womit beginnt ein Begriff aus den offiziellen DFB-Fußballregeln?" Hier half schließlich das Publikum, das mit 97 Prozent auf die richtige Antwort "Schienbein" tippte. Günther kommentierte daraufhin augenzwinkernd, dass er versucht sei, die drei verbleibenden Prozent aus dem Publikum herauszupicken und öffentlich vorzuführen, verschonte sie dann aber. Bevor es zur 4000-Euro-Frage gehen konnte, stoppte jedoch ein lautes Signal die Runde: Die Sendezeit war abgelaufen, und Peter musste vorerst pausieren. Mit Blick auf die nächste Folge gab Günther ihm zum Abschied mit: "Peter Wachsmuth hat mit 2000 Euro noch alle Chancen" – drei Joker hat der Kandidat noch in der Hinterhand.

RTL Günther Jauch, November 2025

RTL / Stefan Gregorowius Peter Wachsmuth, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026