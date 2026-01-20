Nächste Panne bei WWM: Schreibfehler sorgt für Verwirrung

Ein Schreibfehler bringt das Wer wird Millionär?-Studio aus dem Takt: Gleich in der ersten Auswahlrunde stolperte Günther Jauch (69) über die Vervollständigung des Sprichworts "Eigener Herd ist Goldes ...", die eigentlich mit "wert" enden sollte – doch auf seiner Moderationskarte und dem Studiomonitor stand plötzlich "Gerd". "Wer ist denn Gerd? Bei mir steht 'eigener Gerd'", wunderte sich Günther Jauch und löste damit Gelächter im Publikum aus. Während Robert Dömlang die Auswahl gewann und auf dem Stuhl Platz nahm, blitzte auf Jauchs Bildschirm noch eine spöttische Einblendung auf: "Der Verantwortliche wurde entlassen." Die Panne sorgte für Gesprächsstoff – und eröffnete eine Sendung, die auch danach reichlich Kurioses bereithielt.

Robert Dömlang stellte sich anschließend als "Headbrewer" vor, was den Moderator, der bekannt für seine Abneigung gegen Anglizismen ist, zu einer Klärung veranlasste. "Ich bin Brauer, ich mache Bier", erklärte der Berliner und punktete dabei mit seiner lockeren Art beim Publikum. Für Gelächter sorgte Jauch erneut, als er auf seinem Display von seiner Redaktion zu einer spontanen Frage genötigt wurde, die er selbst als "eine der dümmsten Fragen" betitelte: ob Bier vegan sei. "Bier ist grundsätzlich immer vegan", klärte der Kandidat auf. Trotz kleinerer Fauxpas des Moderators lief das Spiel für Robert Dömlang gut, und er entschied sich schließlich bei einer Frage für 64.000 Euro, das Spiel mit einem Gewinn von 32.000 Euro zu beenden.

Abseits der Fragen blieb Zeit für Anekdoten: Robert erzählte, wie er als Fahrstuhlführer in einem Berliner Club einst George Clooney (64) im Lift hatte, ohne mit dem Hollywoodstar zu sprechen – "Ich bleibe auf jeden Fall hier, das ist mein Job", schilderte er die Szene. Im Studio selbst war es frisch, Günther nieste und verriet im Plauderton, warum nicht stärker geheizt wird: Sonst würden die Kandidatinnen und Kandidaten träge. Solche kleinen Momente prägen den Charme der Show, die zuletzt ohnehin von ungeplanten Situationen lebte – vom falsch eingenommenen Sitz bis zum rutschenden Mikro. Dass Günther solche Patzer mit trockenem Humor auffängt, gehört mittlerweile zur Erwartungshaltung vieler Zuschauer, die genau für diese Mischung aus Spannung und spontanen Pointen einschalten.

Foto: RTL / Stefan Gregorowius Robert Dömlang (l.) und Günther Jauch, Foto: RTL / Stefan Gregorowius

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"