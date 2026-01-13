"Wer wird Millionär?"-Fragenchef lüftet Show-Geheimnisse

Hinter den Kulissen von Wer wird Millionär? läuft einiges anders, als viele Zuschauer vermuten. Fragenchef Harald Valder verriet in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, dass Günther Jauch (69) die Quizfragen und auch die richtigen Antworten erst während der Livesendung zu sehen bekommt. Dieses Prinzip sorge bewusst für Fairness und Spontaneität. Wüsste der Moderator die Lösungen vorher, müsste er sich verstellen, so Harald – und genau das wolle man vermeiden.

Bis eine Frage überhaupt in die Sendung gelangt, ist viel Arbeit nötig. Das Ausdenken der Fragen sei nur ein kleiner Teil – der Großteil bestehe aus intensiven Recherchen, Überprüfungen und Abstimmungen. Danach legt ein Gremium fest, wie knifflig eine Frage wirklich ist. Viele Aufgaben könnten mit Logik und etwas Vorwissen gelöst werden, sagte Harald. "Aber dazu braucht es auch die Coolness, das Halbwissen in dieser Extremsituation dann auch clever einzusetzen. Ich selbst hätte die nicht", gab er zu.

Auffällig sei, dass Redewendungen zunehmend aus dem Sprachgebrauch verschwinden und damit auch entsprechendes Allgemeinwissen nachlasse. Jüngere Kandidaten seien damit oft nicht mehr vertraut, so Harald. Das zeige sich in der Sendung immer wieder, wenn bereits vermeintlich einfache Fragen zum Stolperstein werden. Gleichzeitig bleibe die Faszination ungebrochen: Ob Mitfiebern bei hohen Gewinnen oder Schadenfreude bei Fehlantworten – für den Fragenchef steht fest: "Quiz geht immer."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator